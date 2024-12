Maripily Rivera pelea con Poncho de Nigris en pleno programa por compararla con Wendy Guevara: “Eres un pandillero”

El anuncio sobre el regreso de "La Casa de los Famosos" ha generado gran expectativa entre los fanáticos y despertó rivalidades entre participantes de diferentes temporadas. Tal y como ocurrió en un reciente encuentro entre Maripily Rivera y Poncho de Nigris, pues la modelo protagonizó una intensa pelea con el influencer luego de que éste la comparara con Wendy Guevara y asegurara que, de estar juntas en un reality show, le ganaría.

Una nueva temporada de “La Casa de los Famosos” se estrenará en febrero de 2025 bajo una edición “All Star” que reunirá a algunas de las celebridades que fueron parte del reality show con anterioridad. Entre los que ya confirmaron su participación se encuentran Alicia Machado y Laura Bozzo; además, se ha mencionado el nombre de Alfredo Adame, Aleska Génesis, Manelyk González, Osmel Sousa y Salvador Zerboni como otros de los integrantes.

Maripily Rivera, quien fue ganadora de la cuarta temporada en la edición de Telemundo, también podría unirse a las filas del programa junto a Poncho de Nigris. Aunque esto no ha sido confirmado, los famosos hicieron evidente su rivalidad con la fuerte pelea que protagonizaron en pleno programa como invitados ya que la modelo aprovechó las cámaras para encarar al también conductor luego de que la comparara con Wendy Guevara.

Durante su visita al programa "Hoy Día", Maripily Rivera no dudó en encarar a Poncho de Nigris por lo que dijo sobre ella y le exigió respeto asegurando que ella podría "ponerlo en su lugar". Además, llamó "mueble" al influencer mexicano y puntualizó en que ella ganó el reality show por ser "auténtica" y gracias al voto del público que, indicó, la apoyaría si estuviera en un reality show con Wendy Guevara.

“Yo soy el huracán boricua, el huracán de todo el mundo. Yo gané ‘La Casa de los Famosos’ por ser auténtica y fue el público el que me escogió, no fueron ustedes (…) No tengo nada con Wendy, la conozco, espectacular, la admiro muchísimo, pero Wendy es Wendy y Maripily es Maripily y yo no soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio (…) No me gana mi amor, ni me gana ella ni me ganas tú. Ella tiene su público y yo tengo el mío. Yo soy Maripily”, reaccionó con vehemencia ‘el huracán boricua’”, dijo Maripily molesta.