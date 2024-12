Wendy Guevara rechaza invitación de televisora en favor de Poncho De Nigris, ¿regresaría a La Casa de los Famosos?

Wendy Guevara se posicionó en público después de la pelea que tuvieron Poncho De Nigris y Maripily Rivera en un programa de televisión. En este lugar, se posicionaron mayormente en favor de la ganadora de La Casa de los Famosos USA, incluso le dijeron que era un maltratador.

Al respecto, se dio a conocer que Wendy Guevara acaba de rechazar una invitación de la televisora, por lo que se comenzó a rumorar que podría estar de vuelta en La Casa de los Famosos, pero fue la propia influencer quien informó que realmente mandó a volar a los encargados del programa, pues querían llevarla para dar declaraciones fuertes, pero ella prefirió apoyar a Poncho.

El pleito sucedió en un programa de televisión donde entrevistaron a ambos, aquí, Poncho De Nigris aseguró que Maripily es una desconocida, y también una de las peores ganadoras del famoso reality show durante los últimos tiempos, mismo que en México, ganó su compañera Wendy Guevara.

Al respecto, hubo una fuertísima discusión completamente en vivo donde incluso se gritaron y se dijeron cosas un poco subidas de tono. En ese sentido, Maripily se sintió comparada con Wendy Guevara, fue cuando dijo que ella no es un hombre, ella sí es una mujer y una que podrá en su lugar al conductor e influencer.

“Yo soy el huracán boricua, el huracán de todo el mundo. Yo gané ‘La Casa de los Famosos’ por ser auténtica y fue el público el que me escogió, no fueron ustedes (…) No tengo nada con Wendy, la conozco, espectacular, la admiro muchísimo, pero Wendy es Wendy y Maripily es Maripily y yo no soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio (…) No me gana mi amor, ni me gana ella ni me ganas tú. Ella tiene su público y yo tengo el mío. Yo soy Maripily”, reaccionó con vehemencia ‘el huracán boricua’”, dijo Maripily molesta.