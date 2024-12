Coco Máxima acusa de “transfobia” a Maripily Rivera por comentarios sobre Wendy Guevara

La pelea entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera sigue dando de qué hablar, pues en ésta se vio involucrada Wendy Guevara cuando el influencer aseguró que ella le ganaría a la modelo puertorriqueña si estuvieran juntas en “La Casa de los Famosos”. Aunque fueron las palabras de la también empresaria lo que le ganó en redes sociales una ola de críticas, a las que se sumó Coco Máxima acusándola de “transforma” por la manera en la que se dirigió a la integrante de “Las Perdidas”.

En una reciente entrevista con Shanik Berman, la actriz de “Aventurera” habló sobre el pleito de Poncho de Nigris con la ganadora de la cuarta temporada del reality show. Aunque fueron las palabras de Maripily Rivera por lo que dijo molesta ya que se refiere a Wendy Guevara como hombre. Coco Máxima adelantó que si la modelo puertorriqueña participara en “La Casa de los Famosos All Stars” la comunidad LGBT no la apoyaría por la manera en la que se expresó.

“No me gusta esa reacción. No me gusta, no está bien, eso es trasnfobia. Está muy mal y que mala reacción de ella y de su parte porque toda la comunidad no creo que la vayamos a apoyar si entra de nuevo a esa casa”, expresó Coco Máxima apoyada por Shanik Berman.

Todo ocurrió durante la visita de Poncho de Nigris al programa “Hoy Día”, donde aseguró que Wendy Guevara le ganaría a Maripily Rivera si estuvieran juntas en una temporada de “La Casa de los Famosos”. Además, bromeó al respecto y se lanzó contra la presentadora puertorriqueña hablando sobre su físico, sin saber que ella entraría ante las cámaras para confrontarlo.

“Yo gané ‘La Casa de los Famosos’ por ser auténtica y fue el público el que me escogió, no fueron ustedes (…) No tengo nada con Wendy, la conozco, espectacular, la admiro muchísimo, pero Wendy es Wendy y Maripily es Maripily y yo no soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio (…) No me gana mi amor, ni me gana ella ni me ganas tú. Ella tiene su público y yo tengo el mío. Yo soy Maripily”, reaccionó con vehemencia ‘el huracán boricua’”, dijo Maripily molesta.