Paulina Mercado rompe en llanto al leer su carta a Santa Claus: “quiero pedir tiempo para conocer a mis nietos"

Esta Navidad, para la conductora de Sale El Sol, Paulina Mercado es una festividad muy especial, pues a lo largo de este 2024, la presentadora tuvo un año complicado, en cuestiones de salud, por lo que celebrar esta fecha para ella ha tomado un nuevo significado, ya que como ella mismo lo dijo es una nueva oportunidad para vivir.

Mercado, aprovechó la reciente visita de Santa Claus al programa matutino en el que trabaja, para leer la carta que escribió para esta Navidad, en dicho escrito, la guapa presentadora no sólo agradeció por todo lo que a lo largo de los años ha recibido, sino que también aprovechó para hacer una petición muy especial y por supuesto, aseguró que se portaría muy bien.

Luego de escuchar las cartas de todos sus compañeros, fue el turno de Paulina Mercado quien recordó los regalos que recibió por parte del también llamado “Papá Noel” cuando era tan solo una niña, pero hizo un agradecimiento muy especial, por los regalos que recibió este año: “...gracias por todos los presentes que me fuiste entregando este año, y bien lo dice su nombre, pude vivir y abrazar el momento presente, siempre he dicho: ‘existen grandes regalos disfrazados de tragedias’ y esos son los que en realidad está en cada uno de nosotros en saber cómo jugar con ellos hacen que vivamos de una manera diferente”.

Luego de agradecer el presente, Paulina recordó que en diciembre del 2023, pasó por un momento complicado de salud, del cual salió muy bien librada, sin embargo, no esperaba que 9 meses después volvería a enfrentarse nuevamente a un complicado diagnóstico médico, sin embargo, actualmente goza de una gran salud, lo que agradece.

“Hace justo un año me mandaste un tumor en el cerebro, fui operada y todo fue un éxito, en septiembre te adelantaste dejándome otro en la tiroides, hoy, estoy increíble, estoy sana y gracias a esta experiencia recibí el mayor de los regalos: un lente que me permite ver todo de una manera distinta, este lente me dio el acceso a ajustar mi escala de valores y prioridades, pude darle importancia a lo que realmente lo tiene, gozo cada instante como si fuera el último, disfruto las pequeñas grandes cosas de la vida, como un café, atardecer…”, dijo Paulina Mercado