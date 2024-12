Gala Montes rompe en llanto en plena Navidad, ¿qué le pasó a la actriz?

La Navidad de 2024 trajo un momento inolvidable para la actriz y cantante Gala Montes, quien compartió con sus seguidores un emotivo video que no tardó en hacerse viral. En este, la joven artista aparece visiblemente conmovida, dejando entrever que las lágrimas no eran de tristeza, sino de una felicidad profunda. Su mensaje directo y sincero resonó entre sus fans, quienes se unieron para celebrar junto a ella un logro que marca un antes y un después en su carrera musical.

Este emotivo momento coincidió con el anuncio del sold out de su primer concierto en solitario, programado para el próximo 22 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos se agotaron en apenas cinco minutos, un hecho histórico que superó las expectativas tanto de la propia Gala como de la industria musical. A través de un mensaje entrecortado por la emoción, la cantante agradeció a sus seguidores, recordando los momentos de lucha personal que la llevaron hasta este punto de éxito.

Gala Montes rompe en llanto por su primer Sol Out

“Es que vengo justo de la psiquiatra, y no puedo evitar acordarme de todas las veces que me sentía rota… Ahora estoy llorando porque estoy contenta”, confesó Gala Montes en el video, donde también reconoció la importancia del apoyo de sus fans en este logro. La cantante, conocida por temas como “Cuando me quieras” y “Tacara”, ha decidido tomar las riendas de su carrera musical tras un año lleno de cambios y retos.

El concierto en el Lunario no solo representa un sueño hecho realidad, sino también el inicio de una nueva etapa en su vida artística. Tras su participación en “La casa de los famosos México 2”, Gala anunció que se tomaría un descanso de las telenovelas para centrarse en su pasión por la música. Este giro profesional, aunque arriesgado, ha sido recibido con entusiasmo tanto por críticos como por sus seguidores.

Foto: IG @galamontes

Fans piden una segunda fecha

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar. Al enterarse de que los boletos se habían agotado en tiempo récord, comenzaron a inundar las redes sociales con peticiones para que se abriera una segunda fecha. La euforia por asistir al concierto refleja el impacto que Gala Montes ha tenido en su público, consolidándose como una de las figuras emergentes más prometedoras de la música en México. Si bien aún no se ha confirmado una segunda presentación, la expectativa crece. Todo apunta a que este evento será un espectáculo único, cargado de sorpresas y momentos memorables que reflejarán el talento y la dedicación de la cantante.

En medio de la celebración, también se reveló un dato impresionante, y es que, Gala Montes logró superar el récord de la banda estadounidense Twenty One Pilots, quienes habían vendido todos los boletos para un show en el Lunario en siete minutos. Gala lo hizo en tan solo cinco. Este logro no solo subraya su creciente popularidad, sino también su capacidad para competir con artistas internacionales.

Sigue leyendo:

Así fue la vez que Joaquín “El Chapo” Guzmán dejó sin rosas a las madres en Culiacán

De Maribel Guardia a Andrea Legarreta, los 5 árboles de Navidad más lujosos que pusieron las famosas este 2024