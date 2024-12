¿Pulp grabará nuevo disco? La banda anuncia firma de contrato con un reconocido sello discográfico

Parece ser que las leyendas del britpop han decidido resurgir al mismo tiempo, pues hace algunas horas las y los fans de Pulp volvieron a respirar cuando la banda anunció a través de su cuenta de Instagram que existe la posibilidad de que un nuevo disco vea la luz después de más de 20 años alejados de los estudios de grabación y es que desde su último álbum de estudio, "We Love Life" (2001), Pulp ha permanecido en silencio discográfico, pero a lo largo de los años, los rumores sobre una posible continuación de su carrera musical se han mantenido vivos, alimentados por la nostalgia de sus seguidores y los continuos conciertos de la banda liderada por Jarvis Cocker.

Fue con una emocionante fotografía que Pulp anunció que ha firmado un contrato con Rough Trade Records, la icónica discográfica británica que ha trabajado con algunos de los nombres más grandes de la música alternativa, como The Smiths, The Strokes, y más recientemente, artistas como Idles, pero también ha sido también el hogar de Pulp desde sus primeros días. Es así como la banda no solo reconoce la importancia de este sello en su historia, sino que también expresa un profundo entusiasmo por volver a estar bajo su ala después de tantos años.

Este anuncio de la firma del contrato discográfico llegó como un rayo en un cielo despejado, desatando una ola de especulaciones sobre el futuro de la banda. Mientras algunos fans creen que solo se trata de un acuerdo para continuar con su agenda de conciertos, otros piensan que es la señal de que Pulp está preparado para lanzar nuevo material, algo que se había vuelto una especulación recurrente durante años, pero que finalmente parece tener base.

Pulp firma contrato con Rough Trade Records, ¿se viene nuevo disco?

Y es que para muchas personas, "We Love Life" sigue siendo un álbum icónico que representa el cierre de una era dorada del britpop; producido por el legendario Scott Walker, este disco mostró a una banda en plena madurez creativa a través de una mezcla de letras profundas, crítica social y melodías que siguen resonando con fuerza. Sin embargo, tras este lanzamiento, la banda optó por un descanso indefinido y durante años mantuvo un perfil bajo en cuanto a nuevos proyectos musicales, aunque continuó realizando giras de reencuentro, alimentando el deseo de las y los fans por más.

Si bien, la firma de este contrato no es certeza de que la banda esté preparando un nuevo disco, la banda expresó su emoción ante este logro y recordó que Rough Trade Records los acompañó durante 30 años, durante los cuáles se convirtieron en una de las grandes referencias para el britpop, pues lejos de la eterna pelea entre Blur y Oasis, Pulp ganó el trono con éxitos como "Common People", "The Trees" y "Disco 2000". Así, la banda compartió con sus seguidores esta emocionante noticia:

Pulp se complace en anunciar que ha firmado un contrato discográfico con Rough Trade Records. “Rough Trade ha sido el manager de Pulp durante más de 30 años, así que es fantástico estar finalmente en el sello. ¡Lo hemos logrado!”, dijo Pulp en su publicación de Instagram.

Una de las pistas más evidentes de que Pulp podría estar trabajando en nuevo material vino de la última presentación de la banda en el festival Corona Capital 2023, en Ciudad de México. En ese escenario, Pulp sorprendió a todos al presentar una nueva canción. Aunque no se reveló el título ni detalles adicionales, el simple hecho de que la banda haya decidido compartir algo inédito con su público fue una clara señal de que no se trata solo de una gira de nostalgia.

En ese contexto, Jarvis Cocker aprovechó la oportunidad para compartir con las y los asistentes una reflexión personal sobre su relación con México. Durante su introducción, el vocalista expresó lo especial que era para él estar en el país, mencionando que había estado en la ciudad por un par de semanas antes del show y se la había pasado “muy bien”; Cocker explicó que, debido a su reciente experiencia en el país, pensó que era el lugar ideal para estrenar esta canción inédita. Esta interacción entre la banda y el público mexicano se convirtió en un momento histórico, no solo por la nueva música, sino por la conexión palpable que se formó en ese instante entre Pulp y sus fans mexicanos.

El estilo inconfundible de Jarvis Cocker que revolucionó Pulp

Uno de los elementos más fascinantes de Pulp es la figura central de Jarvis Cocker, el inconfundible líder de la banda. Conocido por su actitud irreverente, su aguda observación social y sus letras que exploran la vida británica con una ironía mordaz, Cocker se ha convertido en un ícono cultural.

Su estilo único de interpretación y su presencia en el escenario son solo una parte de lo que ha hecho a Pulp una banda de culto. Sin embargo, lo más intrigante para los seguidores es lo que Cocker podría estar aportando en cuanto a la evolución musical y lírica en un futuro álbum.

Durante años, Cocker ha mantenido un perfil bajo en términos de nuevas producciones musicales, pero ha continuado con proyectos paralelos, como su carrera en solitario, donde exploró su faceta más personal y experimental. A pesar de esto, las y los fans siempre han mantenido la esperanza de que Pulp, en su totalidad, vuelva a la acción. En los últimos años, los shows en vivo de la banda han sido la principal fuente de novedades y la integración de nuevas canciones en sus sets es una señal palpable de que algo más grande podría estar en marcha. Pulp ha demostrado ser una banda que, a pesar de los años de silencio, sigue siendo capaz de generar gran expectativa en sus seguidores.

El regreso de Pulp no es solo una oportunidad para revivir el legado de una de las bandas más influyentes de la música británica, sino también para que nuevos oyentes descubran su sonido atemporal y único. En tiempos de incertidumbre musical, Pulp ofrece una dosis de nostalgia y emoción, pero también la promesa de algo nuevo que podría marcar una nueva era en la historia del britpop.

