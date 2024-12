Descubren canciones inéditas de Michael Jackson que responderían a algunas de sus grandes polémicas

Michael Jackson, el icónico "Rey del Pop", sigue siendo una figura central en la historia de la música, una leyenda cuya influencia y creatividad dejaron una huella imborrable en la industria, por lo que más de una década después de su trágica muerte en 2009, el legado de Jackson sigue vivo a través de su música, sus innovaciones artísticas y su impacto cultural global. Desde sus primeros días en los "The Jackson 5" , hasta sus álbumes históricos el cantante transformó el panorama musical, mezclando géneros como el pop, rock, funk y R&B, y se convirtió en un referente que ha trascendido generaciones.

Ahora, en un giro inesperado que podría agregar aún más a su ya legendaria carrera, nuevas canciones inéditas de Michael Jackson han sido descubiertas. Este material, que promete desvelar aspectos inéditos de su proceso creativo y su visión artística, ha generado una enorme expectación en la comunidad musical y entre las y los fans del "Rey del Pop".

Según el portal The Hollywood Reporter, se trata de 12 canciones que jamás habían sido reveladas al público, algunas de las cuales abordan temas sociales, los rumores que siempre rodearon a Jackson, y por supuesto, su evolución artística en diferentes géneros ya que se dice que en varias de ellas habría incursionado al rap como respuesta a ciertas acusaciones en su contra.

Descubren 12 grabaciones inéditas de Michael Jackson en bodega abandonada

El hallazgo de estas grabaciones inéditas no fue obra del azar, sino de una búsqueda meticulosa por parte de Gregg Musgrove, un exoficial de policía que, tras retirarse de su carrera en la fuerza, comenzó a adentrarse en la compra de almacenes abandonados con la esperanza de encontrar objetos valiosos.

A medida que la industria de la música sigue evolucionando, el nombre de Michael Jackson continúa siendo sinónimo de innovación, genialidad y trascendencia.

De acuerdo con el informe del mismo medio, Musgrove adquirió un almacén que pertenecía a Bryan Loren, un productor musical y artista que colaboró estrechamente con Michael Jackson durante finales de los años 80 y principios de los 90. Al inspeccionar el contenido del depósito, Musgrove se encontró con una serie de cintas y grabaciones que contenían música que nadie había escuchado antes, incluyendo trabajos inéditos del "Rey del Pop".

Se estima que el material fue grabado entre 1989 y 1991, un periodo clave en la carrera de Jackson, que culminó con el lanzamiento de su álbum "Dangerous" en 1991. Las canciones, según el informe, no solo muestran el proceso creativo de Jackson, sino que también refleja algunos de los temas y preocupaciones personales del cantante en ese momento, incluyendo las tensiones sociales, su vida privada y su relación con los medios de comunicación.

Una de las canciones más intrigantes que se encontró es "Don't Believe It" ("No lo creas"), que parece abordar directamente los rumores y acusación de abuso infantil que Jackson enfrentó durante su vida. La canción refleja el dolor y la frustración del artista frente a los escándalos, pues este tema fue recurrente en su vida personal y profesional. La letra, según fuentes cercanas, es una especie de respuesta directa a las especulaciones infundadas que surgieron en su contra durante los años 90.

La canción, llena de emoción y desdén por los titulares sensacionalistas, se presenta como una forma de reivindicación del artista ante el publico.

Otra de las pistas reveladas, "Truth on Youth", marca un punto de inflexión en la carrera de Jackson, pues en ella se une al rapero LL Cool J, con quien realiza un dueto en lo que se habría convertido en su primera incursión en el mundo del rap. Esta colaboración es una prueba de la apertura de Jackson hacia nuevos géneros musicales y su capacidad para adaptarse a las tendencias que emergían en la música de la época, pues "Dangerous" ya había demostrado el deseo de Jackson de explorar sonidos nuevos.

Además de estos temas, las grabaciones también incluyen varias canciones con letras que reflejan las preocupaciones de Jackson sobre los problemas sociales y políticos de la época, como la pobreza, la discriminación y la violencia. Muchos de estos temas estaban en consonancia con su visión artística de usar la música como una plataforma para el cambio social, algo que ya había demostrado con el éxito global de canciones como "Black or White" y "They Don't Care About Us" .

Uno de los aspectos más fascinantes de este descubrimiento es la posibilidad de escuchar a Michael Jackson en conversaciones con Bryan Loren sobre el proceso creativo detrás de estas canciones ya que según el informe, hay grabaciones en las que se escucha a Jackson y Loren discutiendo detalles sobre la producción de las pistas, la estructura de las canciones y las emociones que Jackson quería transmitir a través de su música. El precio de estas grabaciones inéditas podría alcanzar cifras astronómicas, considerando el legado de Michael Jackson y la enorme demanda que existe por cualquier material relacionado con él.

La triste realidad: ¿habrá oportunidad de escuchar las canciones?

Desde que se dio a conocer el hallazgo de estos materiales, las y los fans de Michael Jackson han expresado su entusiasmo por el descubrimiento de estas canciones inéditas, la triste realidad es que este material probablemente no verá la luz del día de manera oficial.

Según los informes, las grabaciones están siendo mantenidas en privado por las personas que las encontraron y es poco probable que sean lanzadas. De acuerdo con las fuentes cercanas al descubrimiento, las canciones nunca serán publicadas oficialmente debido a problemas legales y contractuales que involucran los derechos de la música, además de la complejidad de los acuerdos relacionados con el uso del material.

Pero a pesar de que no se espera un lanzamiento masivo, se especula que las grabaciones podrían ser subastadas en el futuro, pues existen rumores de que algunas casas de subastas están en conversaciones para manejar el material, lo que podría generar una gran demanda entre coleccionistas y fans del artista. Estas conversaciones ofrecen una perspectiva única sobre la forma en que Jackson trabajaba, revelando a un artista profundamente involucrado en cada detalle de sus producciones.

El hallazgo de estas canciones inéditas subraya la magnitud del legado de Michael Jackson, que sigue vivo no solo a través de sus álbumes y éxitos, sino también a través de la constante revelación de nuevos aspectos de su carrera y su vida personal. Aunque es probable que las y los fans tengan la oportunidad de escuchar estas canciones, el hecho de que sigan surgiendo descubrimientos relacionados con el "Rey del Pop" demuestra la profundidad y el impacto duradero de su obra.

