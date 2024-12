Daddy Yankee, Don Omar y otros cantantes de reguetón que se volvieron cristianos

Durante años enfrentaron críticas por lo explícito de las letras en sus canciones con las que alcanzaron la cima del éxito en el género urbano, pero dejaron en shock a sus fans tras anunciar un cambio en su carrera al abrazar la religión. Estos artistas decidieron modificar por completo su estilo, alejarse de la industria y hasta perder cientos de seguidores en todo el mundo para seguir el camino que los hace felices.

Cantantes como Juan Luis Guerra, Yuri y Ricardo Montaner han incorporado la religión a sus proyectos musicales con temas dedicados a fanáticos creyentes. Un camino que siguieron otros artistas del género urbano, pero con cambios drásticos en su carrera al optar por no interpretar más algunas de sus canciones y modificar el estilo que por tanto tiempo los caracterizó e impulsó en la industria, una decisión que generó gran impacto en la cercanía con parte de sus seguidores.

Daddy Yankee es uno de los cantantes que generó gran alboroto entre sus fans, pues tras hacer público su retiro de los escenarios eligió su última presentación en Puerto Rico para anunciar ante los cientos de asistentes que ahora se dedicaría a crear música cristiana: “No es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito (...) "Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘De qué le vale al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma’. Por eso, esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”.

Daddy Yankee anunció que tras su retiro se dedicaría a la música cristiana. Foto: Cuartoscuro

Cantantes de reguetón que se hicieron cristianos

“Diles”, “Si se da” y “Pepas”, fueron algunas de las canciones con las que Farruko se abrió paso en la industria con un arrollador éxito. Sin embargo, a principios de 2023 hizo un anunció que desconcertó a sus seguidores, y aseguró que una crisis de salud lo habría llevado a reconsiderar lo que estaba haciendo tanto en su vida personal como profesional por lo que tomó la decisión de continuar su camino a través del cristianismo.

“Esta en mi mejor momento, en el éxito. Yo iba de camino a un show y no sé qué me dio, yo siento que me empiezo a despegar de mi cuerpo, siento que me estoy muriendo. Cuando lo siento, les digo a la gente de mi alrededor que llamaran al hospital (…) Todo lo queme está pasando hizo que me empezara a auto despedir de mí y de la realidad. Lo primero que estaba en mi mente fue hablar con Dios, dije: ‘¿Me vas a matar así?’”, dijo Farruko en entrevista con Chombo.

Don Omar es considerado un de los grandes referentes del género urbano, pero antes de alcanzar popularidad a nivel mundial fue pastor evangélico. Aunque permanece en la memoria del público con temas como “Salió el Sol” y “Danza Kuduro”, también ha dedicado algunos de sus proyectos a la religión con canciones que hablan al respecto.

Tras un encuentro cercano con la muerte, Farruko decidió seguir la religión cristiana. Foto: Cuartoscuro

Héctor, “El Father”, fue uno de los primeros cantantes de reguetón en anunciar este cambio en su carrera. En 2008 el artista anunció que se haría cristiano considerando predicar en su propia iglesia. “El General”, cantante panameño conocido por temas como “Muévelo” sorprendió al mencionar que su música era de “Satanás” y se alejó de los escenarios para ser parte de la congregación Testigos de Jehová.

Vico C, quien goza de gran fama por temas como “Lo grande que es perdonar” y “Mi vecinita”, también ha lanzado algunos proyectos con canciones cristianas y este es el caso de su álbum de rap titulado “Aquel que había muerto”. El cantante decidió abrazar la religión tras los problemas que tuvo con el consumo de drogas y alcohol.

