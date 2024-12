¿Infidelidad? Este sería el verdadero motivo del divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González

Daddy Yankee y Mireddys González eran considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, aunque durante meses enfrentaron rumores de una crisis en su matrimonio ellos seguían presumiendo su amor a través de redes sociales. Hasta hace unos días que el cantante confirmó su divorcio sin dar más detalles al respecto, esto generó una ola de rumores que apuntaban a una infidelidad por parte de la estrella del reguetón.

A mediados de 2023 surgieron los primeros rumores de una crisis en el matrimonio del cantante, algo que se intensificó con el mensaje publicado por su hija Jessaelys en el que expresaba una profunda tristeza: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”. Pese a la intensa controversia, el cantante y quien fue su esposa por más de 20 años no emitieron ningún tipo de declaración confirmando o desmintiendo la información.

Luego de un año de rumores, el intérprete de “Gasolina” compartió un comunicado en el que confirmaba su divorcio y señala que fue Mireddys González quien lo habría solicitado. El cantante agradeció las muestras de cariño y pidió privacidad ante el difícil momento que atravesaba con su familia; además, puntualizó en que no daría más declaraciones sobre el tema.

Tras meses de rumores, Daddy Yankee confirmó su divorcio con Mireddys González. Foto: IG @jesaaelys

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys (…) Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar”, se lee en el comunicado.

Revelan el supuesto motivo del divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González

El hermetismo con el que han mantenido los detalles de su separación generaron rumores sobre el motivo por el que Mireddys González lo habría decidido, y éstos apuntan a una supuesta infidelidad por parte del cantante de reguetón que fue relacionado con una actriz y presentadora colombiana con quien estuvo en un importante evento hace tan sólo unos meses.

Se trata de Jessica Cediel, de 42 años de edad, que compartió escenario con Daddy Yankee en un evento para ayudar a personas de escasos recursos. La conductora compartió una postal en sus redes sociales junto al “Big Boss” con un mensaje en el que le expresa admiración, esto fue tomado por algunos fanáticos como prueba de la supuesta infidelidad de “Big Boss” a su esposa y los relacionaron sentimentalmente de inmediato.

Al respecto, la conductora compartió un mensaje en redes sociales con el que negaría los señalamientos en su contra: “Crucificaron a Jesús, el mismo Dios, siendo inocente. Ahora qué puede esperar uno, que es un simple mortal, de tanta gente mala que hay en este mundo”.

Revelan que una infidelidad habría sido el motivo del divorcio de Daddy Yankee. Foto: IG @jessicacedielnet

