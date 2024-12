Selena Gomez afirma haber inspirado su look de "Emilia Pérez" en Kurt Cobain, ¿cómo pedirlo a tu estilista?

Selena Gomez, conocida mundialmente por su talento como actriz, cantante y productora, está en el centro de la atención mediática por su reciente participación en la película "Emilia Pérez". Este filme, que aborda temas como la violencia, el secuestro y la lucha de identidades en el contexto mexicano, ha generado una oleada de reacciones divididas, con el público y críticos debatiendo sobre su enfoque y representación.

"Emilia Pérez", dirigida por el reconocido cineasta francomexicano Jacques Audiard, ha atraído la atención no solo por su narrativa innovadora, sino también por su elenco multicultural y su capacidad para entrelazar culturas. Audiard, famoso por su enfoque en personajes complejos, busca explorar las intersecciones entre el género, la justicia y la redención en un contexto marcado por el narcotráfico. La cinta ha sido seleccionada como una de las favoritas en los Globos de Oro en la categoría de “Mejor Musical o Comedia”, superando incluso a gigantes como "Barbie", lo que habla del impacto que la película ya está teniendo a nivel crítico.

Con su participación en el papel de Jessi, la esposa de la protagonista (interpretada por Karla Sofía Gascón) antes de su transición, Gomez no solo amplía su repertorio actoral, sino que también refleja su compromiso con proyectos que trascienden los límites del entretenimiento tradicional.

La trsnformación de Selena Gomez inspirada en Kurt Cobain

Para Selena Gomez, "Emilia Pérez" marca un punto de inflexión en su carrera, pues la exestrella de Disney ha evolucionado significativamente desde sus días en programas juveniles como "Los Hechiceros de Waverly Place", incursionando en papeles más desafiantes y oscuros. Fue así como durante una entrevista reciente con el medio internacional "NME", Gomez reveló que su transformación para este papel estuvo profundamente influenciada por el legendario músico Kurt Cobain, líder de Nirvana.

Con "Emilia Pérez", Selena Gomez reafirma su posición como una de las artistas más versátiles de su generación.

Fotografía: Instagram/@selenagomez

Estaba, y todavía estoy, obsesionada con Kurt Cobain”, confesó Gomez. “Me teñí el pelo para que tuviera el mismo color que el de Kurt Cobain, las raíces, todo lo hice yo misma [...] Su documental ("Montage Of Heck" de 2015) es uno de mis favoritos sobre música. Lo he visto unas diez veces. Es muy emotivo, pero muy impactante, declaró Selena Gomez en la entrevista.

Así, para encarnar a Jessi, Selena adoptó un estilo visual inspirado en el grunge de Cobain, incluyendo un cabello rubio desaliñado que ella misma tiñó para replicar las raíces oscuras del cantante. Este detalle estético no solo refuerza la personalidad del personaje, sino que también subraya cómo la actriz utilizó elementos culturales y personales para enriquecer su actuación.

La influencia de Cobain no se limita al aspecto estético ya que en la misma entrevista Gomez ha citado el documental "Montage of Heck" como una de sus mayores inspiraciones, viéndolo en repetidas ocasiones para conectar con la sensibilidad emocional y la vulnerabilidad del músico.

Uno de los aspectos más discutidos de la película es su tratamiento de temas sensibles como la violencia en México y la identidad de género ya que la historia se centra en Emilia, una exlíder de cártel que decide someterse a una cirugía de reasignación de género para escapar de su pasado criminal y comenzar una nueva vida. Este argumento ha generado reacciones mixtas en redes sociales, donde algunos elogian la inclusividad y la complejidad de los personajes, mientras que otros critican la potencial estereotipación y la falta de profundidad en la exploración de las problemáticas sociales.

Dirty Blond, la técnica usada por Selena Gomez para imitar el cabello de Kurt Cobain

La técnica "dirty blonde" o "rubio sucio" es un estilo de coloración que Selena Gomez adoptó para imitar el look de Kurt Cobain, el icónico líder de Nirvana. Este look se caracteriza por un tono rubio que tiene un aspecto más desgastado o “sucio”, como si fuera una mezcla entre rubio y castaño claro; es un color que tiene una base rubia, pero con matices más cálidos y apagados, que le dan una sensación de "desgaste" o desintensificación, simulando un look más natural y sin pretensiones, muy al estilo grunge de los años 90.

Para lograr este color, generalmente se usan tonos de rubio más suaves y con toques de marrón o dorado para agregar profundidad y textura, emulando el estilo desordenado y relajado de Cobain, quien tenía un cabello rubio platinado pero con un toque de desorden que reflejaba su estilo de vida y música. Este tipo de coloración tiene una base más apagada que los rubios tradicionales, dando un aire más rebelde y menos pulido. Si Selena quiso capturar el espíritu de Kurt Cobain con este tono, probablemente también jugó con las texturas de su cabello, dejándolo más despeinado o con ondas naturales, tal como era característica en la estética grunge de los años 90. Este proyecto no solo subraya su habilidad para asumir riesgos, sino también su compromiso con historias que desafían las normas y exploran territorios inexplorados.

Fotografía: Instagram/@selenagomez

Sigue leyendo:

En medio de la polémica, "Emilia Pérez" lidera las nominaciones en los Globos de Oro

Selena Gomez responde a Eugenio Derbez tras críticas de su "mala actuación" en la película "Emilia Pérez"