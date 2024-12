Así fue el tierno baile que tuvieron Sofía Castro y su papá durante el vals de padre e hija: VIDEO

Sofía Castro y Pablo Bernot se unieron en sagrado matrimonio este fin de semana y con él la posibilidad de ver uno de los eventos más esperados del 2024. Ahora se están comenzando a filtrar algunos de los momentos más emotivos de la noche. Se tiene que recordar que durante la fiesta existen algunos protocolos a seguir, por lo que los novios enmarcaron un bonito momento junto a sus respectivos padres.

Tanto Angélica Rivera, como José Alberto Castro, los padres de la novia, estuvieron muy contentos disfrutando de cada instante del magno evento que realizaron para conmemorar la unión religiosa entre Sofía Castro y Pablo Bernot. Ahora, al poco tiempo de haber disfrutado del evento, los asistentes están compartiendo un poco de todos los bonitos detalles que se tuvieron durante la ceremonia, como en el evento.

Ahora, las redes sociales se están llenando de los mejores momentos. Entre los bonitos momentos se encuentran el vals de los novios con sus respectivos padres, así como el momento en el que la pareja se une para disfrutar del primer baile como esposos. En este momento vamos a hablar sobre lo ocurrido con Sofía Castro y sus padres, quienes felices de la vida se reunieron en el centro de la pista para hacer el vals.

Sofía y José Alberto cautivaron a todos con el vals padre e hija (IG: emmanuelchapaa)

¿Qué canción bailaron el Güero Castro y Sofía Castro?

La actriz aprovechó la pista de baile para llamar al centro de la pista a sus dos papás. Con el 'Güero' Castro comenzó a bailar la canción de Gloria Gaynor, 'Can't Take my eyes off you' para terminar el momento con la de 'Hoy tengo que decirte papá'. El momento cautivó a todos los asistentes al evento, así como lo está haciendo en redes sociales gracias a que todos los asistentes están compartiendo el bonito momento.

¿Qué canción bailaron Angélica Rivera y Sofía Castro?

Después del bonito momento con su padre, llegó el baile con su mamá. Angélica Rivera y su heredera comenzaron el emotivo momento con la canción 'Because you loved me', de Suzann Rye. Las actrices comenzaron a brincar y cantar la canción a todo pulmón la una a la otra. Este emotivo momento fue captado por todos los asistentes a la boda que no están dudando en compartirlo en sus respectivas redes sociales.

Ahora, después de revivir estos emotivos momentos, solo queda disfrutar de todas y cada una de las historias, fotos y videos que sigan compartiendo los asistentes al evento del año entre los famosos en México. Sofía y Pablo tuvieron detalles increíbles con todos los invitados.

Sigue leyendo:

Tras 16 años divorciados, así se reencontraron Angélica Rivera y El Güero para la boda de su hija Sofía Castro | FOTOS

El emotivo, pero feliz momento que compartió Angélica Rivera con su hija Sofía Castro el día de su boda | VIDEO