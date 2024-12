El emotivo, pero feliz momento que compartió Angélica Rivera con su hija Sofía Castro el día de su boda | VIDEO

Sofía Castro dio el sí anoche en una exclusiva y lujosa boda en San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato y durante la celebración se vivieron emotivos momentos como cuando abrió la pista de baile junto a su madre. Aquel instante estuvo lleno de emociones pero también de felicidad y así se mostraron.

La hija del productor José Alberto Castro y la actriz mexicana Angélica Rivera se unió en matrimonio religioso con Pablo Bernot el fin de semana en una boda que duró tres días. La pareja echó la casa por la ventana y no escatimó en gastos para celebrar su unión.

Durante la celebración se vivieron momentos muy conmovedores, no solo por parte de los novios, también entre familia, pues Sofía es la mayor de las hijas Castro Rivera que se casa, por lo que durante la caminata al altar con su padre, así como el baile de honor llenaron de sentimientos a los invitados.

A unas horas del espectacular casamiento, algunos invitados han empezado a compartir videos y fotografías de la fiesta en las que se muestra que los recién casados, la familia y allegados de la pareja se divirtieron y bailaron a lo grande. Recordemos que este evento fue para su boda religiosa de Sofía y Pablo, pues hace dos meses se casaron por el civil.

Sofía y Pablo se casaron en una exclusiva boda en San Miguel de Allende | Foto: Instagram @marioggg

Angélica Rivera y Sofía Castro abren la pista con tema de Celine Dion

Sofía Castro y su madre hicieron que los invitados derramaran algunas lágrimas cuando bailaron juntas el tema “Because you loved me” de Celine Dion, la cual habla precisamente del amor incondicional que se tienen dos personas y se acompañan en los momento más felices pero también en los más difíciles y tristes.

Angélica Rivera y Sofía llegaron a la pista y lo primero que hicieron fue abrazarse, decirse unas palabras al oído y después de bailar lentamente comenzaron a moverse al ritmo de la musica, eso sí no faltaron las risas y era evidente el amor y la complicidad que ambas desbordaban en un momento familiar muy importante.

Angélica Rivera no pudo evitar el llanto al bailar con su hija mayor | Foto: Instagram @emmanuelchapaa

¿Quién diseñó el vestido de Sofía Castro?

El hermoso vestido de novia que utilizó Sofía Castro el día de su boda fue diseñado por la lujosa firma de Óscar de la Renta. La pieza fue en color blanco, escote de corazón y manga larga con decenas de flores bordadas a lo largo y ancho, así como una larga cola que era cubierta con el velo transparente.

