Violeta Isfel defiende a su hijo de quienes lo acusan de nepotismo por su protagónico: “Ya lo vivimos”

Violeta Isfel es una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo, pues se ha ganado el corazón del público con su talento, simpatía y belleza tanto en teatro como en televisión en donde ahora compartirá escena con su hijo, Omar. Aunque la polémica no se hizo esperar, pues el joven actor fue señalado en redes sociales de nepotismo al obtener el protagónico de la serie en la que participará junto a su mamá, quien no dudó en defenderlo.

Omar Isfel realizará el papel de Luis Núñez en la serie “Incorregibles de Santa Martha” que se estrenará el próximo 11 de noviembre, mientras que Violeta le dará vida a Gloria, la madre del protagonista. Ambos compartirán escena con nuevos talentos y grandes estrellas como Amy Armida, Isabela Coppel, Lion Bagnis, Luz Edith Rojas, Siouzana Melikián, Horacio Lazo, Berenice Mastretta, Fernando Manzano, Asher Mansur y Haurani Ruiz.

Aunque no todo ha sido positivo para Omar Isfel, pues en redes sociales ha sido llamado “nepo baby” y señalado de usar la influencia de su mamá en la industria para conseguir el protagónico. Al respecto, la actriz no dudó en defenderlo señalando que desde pequeño externó su deseo de convertirse en actor y para ello realizó castings que le abrieron las puertas en diferentes proyectos de la pantalla chica como la telenovela “Amorcito corazón”.

“Eso ya lo vivimos (…) Yo le pinté el peor de los panoramas para que entendiera que no era un juego, es un trabajo y cuando más cansado estás es cuando más tienes que trabajar, cuando más le tienes que echar ganas y yo no te voy a poder acompañar (…) Yo no tengo ninguna decisión, yo no soy productora. La realidad es que él se preparó y se quedó en este casting. Me molestarían si fueran verdad, pero como no lo son ni me van ni me vienen. Yo sé perfectamente el hijo que tengo, las ganas que le ha echado, lo mucho que le ha costado”, dijo la actriz.