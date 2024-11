Ana Martín, orgullosa de protagonizar el videoclip de “Mi cobija”, canción de Vivir Quintana que habla de la violencia en pareja

La primera actriz Ana Martín demostró su talento de una manera diferente porque se alejó de la televisión para sumarse a la industria de la música: es la protagonista del video musical de “Mi cobija”, que es una canción de la cantautora Vivir Quintana. La compositora recurrió a la música para hablar de la violencia en pareja, a fin de exponer esta situación que viven numerosas personas en México y Latinoamérica.

Para entrar en personaje, que es una mujer fue humillada y golpeada, la actriz de “El pecado de Oyuki”, de 78 años de edad, se conectó con la letra de la canción que al comienzo dice “en un invierno de enero, un sábado al despertar, pinté de rojo mi suelo con sangre de un exmilitar que destrozó en 12 años mi vida y mi dignidad”.

A lo largo del videoclip -que dura casi cuatro minutos-, Ana Martín tiene un semblante triste y nostálgico, pero también aguerrido y decidido porque poco a poco evoluciona para frenar las humillaciones y violencia que ha vivido; además, en el video musical se incluyen fotos de cuando era joven para darle mayor intención y emoción.

Ana Martín y su alianza con Vivir Quintana, cantautora de “Mi cobija”

Mediante una historia de Instagram, la primera actriz externó que está orgullosa de protagonizar el video musical de la canción “Mi cobija” de Vivir Quintana debido a que es una canción con una historia que narra el vivir de muchas personas, sobre todo mujeres. “(Estoy) emocionada de ser la protagonista de este videoclip de una canción tan poderosa y trascendente”, expresó la actriz.

Leyenda

Ana Martín también le dedicó una publicación a la alianza que hizo con Vivir Quintana, ya que expresó lo siguiente: “Esta canción es una poderosa historia de una mujer que, tras enfrentar una relación de dolor y humillación, encuentra en su decisión final un escape de su opresión. Es una historia de fortaleza y de la dura búsqueda de libertad en las circunstancias más difíciles”.

Qué dice la canción “Mi cobija” de Vivir Quintana

La actriz de “Amor real” también compartió un poco del detrás de cámaras e invitó a las personas a ver el video musical de “Mi cobija” que ya está disponible YouTube, pero sobre todo a escuchar con atención la letra de la canción que dice lo siguiente:

“En un invierno de enero, un sábado al despertar, pinté de rojo mi suelo con sangre de un exmilitar que destrozó en 12 años mi vida y mi dignidad. No soporté tanto golpe, no le aguanté tanto encierro. El comandante ahora muerto no se merece ni un rezo y, aunque me den muchos años, ya pasó las horas sin miedo.

Que me perdonen mis hijos cuando interroguen al cielo por aquel 2018 que separó nuestros cuerpos y, aunque me den muchos años, no olviden cuánto los quiero. Mis ojos lloran sin agua desde que vivo encerrada; ahora ya duermo tranquila, mis manos son mis almohadas, mi dignidad mi cobija, y la libertad es mi cama”.

Sigue leyendo:

Susana Zabaleta desmiente rumores de boda con Ricardo Pérez: “Eso ya lo hice”

La hermana de Christian Nodal revela dónde sentaron a Ángela Aguilar en la fiesta de Cristy Nodal, ¿no la quieren en la familia?