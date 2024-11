Susana Zabaleta desmiente rumores de boda con Ricardo Pérez: “Eso ya lo hice”

Durante un breve encuentro con periodistas de espectáculos, la actriz y cantante Susana Zabaleta externó que está feliz y enamorada del comediante y generador de contenido Ricardo Pérez; sin embargo, desmintió los rumores de boda porque incluso dijo “eso ya lo hice” para referirse a que ya estuvo casada.

La musa del fallecido Armando Manzanero y titular del programa de YouTube “La cotorrisa” se fueron de viaje a Japón y desde ahí estuvieron compartiendo cómo gozaron de sus vacaciones; las especulaciones de la unión nupcial surgieron luego de que la actriz lució un anillo que fue considerado de compromiso.

Ante esto, Susana Zabaleta, de 60 años de edad, expresó “sí hay anillo, pero no hay boda” con Ricardo Pérez, de 29 años. Adicionalmente, la actriz de la película “Sexo, pudor y lágrimas” agregó “uno se casa una vez y no se vuelve a casa, bueno, esa es mi manera y eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dijo, nunca me voy a volver a casar”.

A manera de broma, la intérprete de “Colores en el viento” dijo que la única manera de que se vuelva a casar es que José Luis Slobotzky, mejor conocido como “Slobo”, quien también es titular de “La cotorrita”, sea quien oficie la boda.

Cuántos años le lleva Susana Zabaleta a Ricardo Pérez

Susana Zabaleta expuso que Ricardo Pérez tiene la misma opinión que ella acerca del matrimonio, de modo que están de acuerdo en estas decisiones que son importantes. Por lo mismo, enfatizó que están felices con su relación amorosa y destacó que de momento la diferencia de edad no es un problema, pero quizá en un futuro podría serlo porque ella es 30 años mayor que el comediante.

El pasado 30 de septiembre, la actriz cumplió 60 años, lo que su pareja celebró y presumió con una romántica foto que compartió en su cuenta de Instagram. En tanto, Ricardo Pérez cumplirá 30 años el próximo 22 de noviembre; de momento, el influencer no ha informado si realizará una fiesta para celebrar el comienzo de una nueva etapa en su vida.

Sigue leyendo:

“Ya que no se dedique a nada”: Alejandra Ávalos lanza fuertes comentarios contra Erika Buenfil por su nueva canción

Mayela Laguna revela la fecha en la que su hijo dejará de llevar el apellido Guzmán