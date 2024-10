Susana Zabaleta aparece con nuevo VIDEO y sus fans sólo se fijan en su anillo de compromiso: "fan de tu relación"

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se robaron todos los reflectores este fin de semana luego que la cantante apareció ante los medios de comunicación con un lujoso anillo del que, se comenta, podría ser de compromiso; la idea de que esta pareja pueda llegar al altar ha emocionado a todo el mundo ya que desde que anunciaron su relación no han dejado de demostrar lo enamorados que están y detallistas que son, además que se acompañan en las buenas y en las malas. Pero los fans han notado un detalle en particular y es que la soprano estaría presumiendo la tremenda roca que le entregaron, aunque sin confirmar que está comprometida.

Fue hace penas unos días cuando la también actriz fue interceptada por la prensa, quien le preguntó cómo pasó su cumpleaños número 60, celebrado el pasado 30 de septiembre, así como cuestionamientos sobre el regalo que su novio Ricardo Pérez le entregó. Aunque Susana Zabaleta evitó dar declaraciones, sí tuvo un gesto que dejó todo al descubierto y con el que se iniciaron los rumores de un supuesto compromiso con el comediante.

Durante el cuestionamiento, la cantante sólo afirmó que está viviendo "el mejor momento" en cuanto al amor, pero lo que llamó la atención es que cuando se le preguntó qué le regaló su pareja por su cumpleaños, llevó su mano izquierda a su rostro y sin decir nada, dio a entender que el lujoso anillo que llevaba puesto es de compromiso. Hasta el momento ni la famosa ni el comediante han confirmado o descartado los rumores, mismos que no paran de crecer por las recientes publicaciones en redes de su novia.

Así presumió sutil y discretamente su anillo de compromiso. (Foto: TikTok @lazabaleta69)

Susana Zabaleta muestra su anillo de compromiso y fans reaccionan: "bien disimulada"

Hace unos días Susana Zabaleta apareció en TikTok con un nuevo video para promocionar una de sus presentaciones; sin embargo, los comentarios dejaron en claro que a lo que menos le prestaron atención fue a lo que la famosa dijo para invitarlos al show, ya que la atención completa se centró en su mano izquierda y en su lujoso anillo de compromiso. ¿La razón?, no sólo los rumores que circulan sobre el siguiente paso que estaría por dar con el miembro de "La Cotorrisa", sino porque no dejó de presumir la tremenda joya.

Mientras permanece con la mano derecha guardada y bien oculta en el bolsillo de su pantalón, la famosa dejó al descubierto la mano izquierda, misma que mostró todo el tiempo con la parte externa dirigida a la cámara y con algunos acercamientos a su rostro, un detalle que sin duda sus seguidores notaron. Tanta fue la euforia por la grabación que en la sección de comentarios se leen mensajes haciendo referencia a que presume sutilmente que llegará al altar con Ricardo Pérez.

"Yo bien disimulada presumiendo mi anillo, amooo", "cuando me den el anillo no diré nada, pero habrá señales", "presúmelo hermosa", "querida, te luce precioso, el amor te renació BRAVO", "amo cómo presume su anillo", "llévalo a la luna por todas", "y lo sigue presumiendo, qué padre se ve feliz la Zabaleta", "lo que más me intriga es el anillo, ni escuché en dónde se va a presentar", "presúmelo reinota" y "fan de tu relación, de tu vida y de tu voz", se lee en TikTok.

