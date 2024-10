Brenda Bezares responde a las criticas por estar con Mario Bezares tras ganar LCDLF: “la gente no puede soportar”

Brenda Bezares se mantiene en ojo del huracán desde que se terminó La Casa de los Famosos México. Después del tema sobre el plagio de su canción, la esposa del 'Tío Mayito' vuelve a dejar de qué hablar, pero ahora al responder sobre los críticos que le piden no esté todo el tiempo pegada al ganador de la segunda temporada. La cantante expresó que la gente no soporta ver a dos personas que se aman de verdad.

Durante una charla con los medios de comunicación, la pareja Bezares fue cuestionada sobre los críticos que aseguran que desde que terminó el reality no deja ni respirar a su esposo. Tanto Brenda como Mario dejaron claro que son una pareja muy unida y él siempre le pide estar a su lado en todo momento.

Mario y Brenda pasan todo el día juntos (IG: bbezares)

Brenda Bezares aseguró que la gente no puede soportar

Desde un mensaje de amor y buena vibra, Brenda dejó claro que el motivo por el que la atacan tanto ahora que terminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México tiene que ver con que la gente no puede soportar que sea una pareja llena de amor y por eso les gustar estar todo el tiempo juntos.

"Nosotros siempre hemos estado juntos y somos un gran team. Creo que la gente no puede soportar que hay amor. Entonces no es que yo esté todo el tiempo pegada con él, sino que él pide que yo esté todo el tiempo con él", dijo Brenda a los medios de comunicación.

Un punto importante que se tiene que recordar es que tanto Mario, como Brenda, expresaron en muchas ocasiones, durante el reality show que eran una pareja que hacían todo junto. La gran diferencia es que hace algunos meses, el 'Tío Mayito' no tenía la popularidad y el cariño que tiene ahora a nivel nacional. Brenda terminó deseando desde el amor, cosas buenas para aquellos que no soportan tanto amor.

"Imagínate tantos días encerrado, obviamente queremos estar juntos, pero la gente no lo entiende así. Por mi parte puro amor, pura buena onda y es lógico. Me regaló el dinero, más aparte con él (todo el tiempo)... hay gente que no soporta todo eso, pero desde aquí nuestro amor y bendiciones", continuó la esposa el Tío Mayito.

Brenda asegura que la gente no puede soportar tanto amor (IG: bbezares)

Mario Bezares pide que se detengan los ataques

Después de escuchar a Brenda, el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México tomó la palabra para confirmar que son una pareja muy unida y que la quiere a su lado en cada momento. Mario dejó claro que está muy feliz y es su complemento.

"No, no quiero que me deje en paz. Quiero que sea siempre a mi lado", comentó Mario

"Es que la verdad... ¿Señores por qué tiramos hate? Mi mujer es mi complemento y parte de mí. No es que se esté colgando, no es que esté tratando de sobresalir, ¡NO! La verdad yo estoy feliz y me siento pleno, completo. Yo creo que debemos reflexionar de todo lo que están diciendo", dijo Bezares.

