Con Adrián Marcelo: ¿a qué hora y dónde ver el reencuentro de La Casa de los Famosos México HOY 6 de octubre?

Hace exactamente una semana que terminó "La Casa de los Famosos México", una segunda temporada en la que el gran ganador fue Mario Bezares; pero que pre vio a coronarlo como el gran campeón, el reality show estuvo lleno de polémicas relacionadas a la violencia de género y al estigma sobre la salud mental que ocasionó indignación del público y que la Secretaría de las Mujeres de la CDMX se posicionara al respecto. Ahora que todo parece haber quedado en el olvido entre los fans, la producción preparó un reencuentro entre todos los miembros de Mar y Tierra, pero lo que más llamó la atención es que Adrián Marcelo podría estar presente en esta reunión.

"La Casa de los Famosos México" dio a conocer que este domingo 6 de octubre se celebrará un reencuentro entre los 15 particiapantes de la segunda temporada y si no te quieres perder el volver a ver juntos a los participantes de Mar, quienes se ganaron el corazón del público, así como a los miembros de Tierra que por semanas causaron polémica hasta que el público logró eliminarlos del reality, te contamos todos los detalles para que veas este reencuentro.

Cabe destacar que aunque esta reunión es nueva, no es la primera vez que se reencuentran los cuartos Tierra y Mar, pues luego que Briggitte Bozzo fue expulsada de la casa como la quinta finalista, todos los participantes de Tierra ingresaron de sorpresa para los aún aislados y finalistas. Asimismo, el domingo pasado cuando se reveló que Mayito fue el ganador de esta segunda temporada, en el foro se encontraban casi todos los participantes, y es que sólo Sabine Moussier por enfermedad y Adrián Marcelo, por sus polémicas, estuvieron ausentes.

Adrián Marcelo podría estar presente esta noche en el reencuentro. (Foto: La Casa de los Famosos México)

¿Cuándo es el reencuentro de La Casa de los Famosos?

El reencuentro de los cuartos Mar y Tierra de La Casa de los Famosos México se llevará a cabo este domingo a las 20:30 horas, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer sobre esta nueva reunión, todos los participantes de la segunda temporada estarán juntos de nuevo y por última vez. Sobre el evento se tienen pocos detalles, pero la convivencia y recuerdo de todo lo que pasó en su aislamiento y con cámaras monitoreándolos las 24 horas del día y los siete días de la semana, son algunos de los momentos que se vivirán.

¿Dónde ver el reencuentro de La Casa de los Famosos México?

La transmisión en vivo del reencuentro de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México la podrás ver a través del canal de Las Estrellas, pero también si tienes una suscripción a Vix Premium. ¡Así que no te la pierdas!

¿Adrián Marcelo estará en el reencuentro de La Casa de los Famosos México?

Adrián Marcelo, el líder del Cuarto Tierra fue uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos México, pues lo que para él y algunos fue una estrategia para ir sacando poco a poco a sus contrincantes y quedar como finalista, fueron en realidad traiciones, golpes bajos y además actitudes y acciones que fueron repudiaras por presuntamente promover la violencia de género y el estigma contra la salud mental. Prueba de ello fueron las crisis de ansiedad que sus palabras detonaron en Arath de la Torre y Gala Montes.

Tras varios escándalos, especialmente cuando regresó de una eliminación y decirle a sus compañeros de cuarto que había "una mujer menos para maltratar", ya que todas las que corrían el riesgo de salir esa noche eran precisamente mujeres. Al cabo de unos días fue confrontado por la conductora Odalys Ramírez, una situación que terminó en una nueva confrontación entre él y Gala Montes, hasta que finalmente el youtuber regiomontano tomó por decisión propia salir del reality show.

¿Qué pasará esta noche? (Foto: La Casa de los Famosos México)

Desde su salida voluntaria de LCDLF, el influencer ha estado completamente alejado de este programa, en las galas de eliminación y en la Gran Final fue mencionado sólo lo indispensable y tampoco asistió a la Gran Final en la que Mario Bezares se coronó como ganador. Ahora, existen rumores de que podría estar presente en este reencuentro. Primero, el poster oficial del programa agregó una imagen suya; mientras que la segunda prueba es una declaración de Luis "Potro" Caballero.

"Me dijo que sí a venir. Ya no es una especulación, es una realidad y él a través de sus redes dará la versión y a mí me dará mucho gusto verlo el domingo en los premios de La Casa de los Famosos, solamente eso les puedo decir", dijo en su canal de YouTube.

