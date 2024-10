Adrián Marcelo regresa a Televisa, aseguran que estará presente en el programa especial de La Casa de los Famosos México

Tras la inesperada y polémica salida de Adrián Marcelo de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, mucho se especuló sobre su regreso a las galas de expulsión o bien a la final del reality show, sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió, pues el regiomontano se encuentra con su familia y solo se ha dejado ver a través de redes sociales.

Aunque para algunos de los seguidores de La Casa de los famosos México es mejor que el regiomontano no se presente debido a todos los enfrentamientos que tuvo con algunos de sus compañeros, especialmente Gala Montes y Arath de la Torre, otros más sí desean ver al polémico youtuber y justamente para aquellos que desean ver más de Adrián Marcelo, uno de sus excompañeros del reality confirmó que este va a estar presente en el programa especial.

Foto: IG @adrianmarcelo10

Con el reencuentro programado para este domingo 6 de octubre, las especulaciones sobre la asistencia de Adrián se han intensificado. Aunque la producción no ha confirmado oficialmente su presencia, los rumores han cobrado fuerza gracias a declaraciones de Luis Caballero, mejor conocido como “Potro” y además de ciertas pistas dejadas por el propio Marcelo.

Sigue leyendo:

Galilea Montijo podría entrar a La Casa de los Famosos México, esto es la condición que pondría

Andrea Legarreta anuncia que la hija de Julio César Chávez se integra a Hoy: “¡qué maravilla!”

Y es que, Luis 'Potro' Caballero, uno de los exintegrantes del reality, fue quien desató la euforia al anunciar que había hablado directamente con Adrián Marcelo. En su canal de YouTube, Potro afirmó:

“Ya me dijo que sí va a venir. Ya no es una especulación, es una realidad y él a través de sus redes dará su versión y a mí me dará mucho gusto verlo el domingo en los premios de La Casa de los Famosos, solamente eso les puedo decir”. Dijo El potro