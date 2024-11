Mayela Laguna revela la fecha en la que su hijo dejará de llevar el apellido Guzmán

Mayela Laguna, expareja sentimental de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, concedió una entrevista en la que brindó detalles importantes sobre el proceso legal que mantiene con su ex después de ser notificado que no es el padre biológico de su hijo.

A finales del mes pasado se celebró la última audiencia entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán donde un juez determinó que el integrante de la Dinastía Pinal no es el padre biológico del pequeño Apolo. Ante esta situación el hijo de Mayela Laguna dejará de llevar el apellido Guzmán, uno de los más importantes en el mundo de la farándula.

A poco más de una semana de la resolución del juez, Mayela Laguna reapareció ante las cámaras del programa matutino "Venga La Alegría" para explicar cómo va el proceso legal. Las declaraciones de la exnuera de Silvia Pinal generaron bastante ruido en el mundo del entretenimiento.

La ex de Luis Enrique Guzmán concedió una entrevista. Foto: Mayela Laguna

Mayela Laguna reaparece tras el escándalo con Luis Enrique Guzmán

Durante la plática, Mayela Laguna brindó la actualidad del proceso que mantiene con su expareja sentimental, Luis Enrique Guzmán, asegurando que en los siguientes días su hijo dejará de llevar el apellido Guzmán, motivo por el que está muy tranquila.

En la conversación con "Venga La Alegría", Mayela Laguna detalló que más o menos en los próximos 15 días su hijo ya no llevará el apellido Guzmán. Apuntó que el pequeño tendrá en sus identificaciones los apellidos de sus papás, algo que la tiene contenta.

"Más o menos en 15 días se quita el apellido. Estoy contenta por eso", contó.

Finalmente la expareja de Luis Enrique Guzmán confesó que ya no le importa lo que se diga de ella después de que un juez determinara que su ex no es el padre biológico de su hijo. Aseguró que actualmente no busca limpiar su nombre, pues únicamente quiere llevar una vida más tranquila.

"Ya no me importa si me creen o no. No quiero limpiar mi nombre", sentenció.

