Mayela Laguna comparte un video junto a su hijo con indirecta a Luis Enrique Guzmán: "empezando una nueva historia"

Hace unas horas Mayela Laguna reapareció en redes sociales al compartir un video junto a su hijo después de que un juez determinara que el pequeño no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán y por lo tanto perdió el apellido Guzmán, uno de los más famosos en la industria del espectáculo.

La noche del martes 29 de octubre se celebró la última audiencia del caso entre Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, y su expareja sentimental, Mayela Laguna. Al finalizar ambos informaron que el juez determinó que el pequeño no es hijo biológico del integrante de la Dinastía Pinal.

Al finalizar la audiencia, Mayela Laguna rompió en llanto después de que su hijo perdiera el apellido Guzmán, asegurando que el juez creyó en la versión de Luis Enrique Guzmán. Un poco más tranquila aseguró que la pesadilla había llegado a su fin, por lo que a partir de ahora su hijo ya no llevaría el apellido Guzmán ni sería figura pública.

Horas después de la resolución del juez, Mayela Laguna reapareció en redes sociales al compartir un video junto a su hijo. Junto al video escribió un mensaje diciendo que van a iniciar una "nueva historia" después de que el pequeño no sea hijo biológico de Luis Enrique Guzmán.

"Así empezando una nueva historia, de pie y sin ya no dar más explicaciones de nada, ya no me interesa, ya no más luchar y luchar contra la corriente... de frente y sin mirar atrás", escribió.