Mayela Laguna rompe en llanto después de que su hijo ya no forme parte de la familia Pinal: "no engañé con dolo"

La noche del martes 29 de octubre se celebró la última audiencia en el caso de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna para determinar si el pequeño Apolo es hijo biológico del integrante de la Dinastía Pinal. Tras varias horas un juez determinó que el menor no es hijo de Luis Enrique Guzmán, por lo que ya no llevará el apellido.

Después de conocer la resolución del juez, Mayela Laguna, exesposa de Luis Enrique Guzmán, tuvo un breve encuentro con la prensa para hablar por primera ocasión de la decisión que tomó el impartidor de la justicia. Frente a las cámaras se mostró muy conmovida por todo lo que sucedió en las últimas horas.

Tras celebrarse la última audiencia del caso, Mayela Laguna se encontró con la prensa para dar sus primeras declaraciones. La exesposa de Luis Enrique Guzmán se mostró bastante conmovida y rompió en llanto al notificar que Apolo no es hijo biológico de su expareja.

Entre lágrimas Mayela Laguna informó que su hijo ya no llevará el apellido Guzmán, uno de los más famosos en la industria de la farándula, además les dijo a los medios que el pequeño ya no es figura pública, por lo que pidió respeto por su privacidad. Aseguró que el juez creyó en "muchas mentiras", al parecer, de Luis Enrique Guzmán.

"Sí se quita el apellido, mi hijo ya no es figura pública, le pido que no se mencione. El juez creyó en él, creyó en muchas cosas que no son verdad", dijo entre lágrimas.

Un poco más tranquila, Mayela Laguna dijo que se siente "tranquila" por la resolución del juez pues nunca engañó con "dolo". Puntualizó que no va a pelar la decisión del impartidor de justicia y descartó de manera contundente que su hijo vaya a recibir algún tipo de apoyo económico por parte de Luis Enrique Guzmán.

"Me siento bien, tranquila. Yo no engañé con dolo. No voy a hacer nada (no va a apelar la decisión del juez). Yo no quiero nada, se acabó. No le pido una disculpa a nadie", contó.