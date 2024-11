“Ya que no se dedique a nada”: Alejandra Ávalos lanza fuertes comentarios contra Erika Buenfil por su nueva canción

La polémica enemistad entre Alejandra Ávalos y Erika Buenfil sigue dando mucho de que hablar, pues hace tan solo unos días la famosa actriz hizo una serie de declaraciones en las que recordaba como la llamada "Reina de Tiktok" y Laura Flores quienes en ese entonces eran sus compañeras, le habían hecho bullying a base de insultos durante una de sus presentaciones, algo a lo que su supuesta agresora le respondió que ya le diera vuelta a la hoja.

Recientemente Alejandra Ávalos fue entrevistada por el equipo del programa matutino "Venga La Alegría", en donde le preguntaron cuál era su opinión sobre la canción "Colágeno", el nuevo tema de Erika Buenfil que se estrenó el pasado jueves 31 de octubre, y que marcó su regreso a la música tras más de 20 años de ausencia, mismo por el que fue blanco de burlas por parte de los cibernautas.

Al respecto Alejandra Ávalos lanzó fuertes comentarios en contra de la intérprete, pues dijo que le parecía un robo cuando alguien no sabe cantar y se lanza como artista, además reveló que no ha escuchado la canción, ya que ella cuida mucho de sus oídos y no oye música que sea mala.

"Si no sabes cantar es como estar robándole a la gente. ¿Yo para qué quiero escuchar eso? Yo cuido mucho mis oídos. Cualquiera que escuche a un cantante cantar feo, carraspear, cantar ronco, la misma garganta comienza a doler, por eso no escucho mala música", declaró Alejandra Ávalos.

Alejandra Ávalos asegura que Erika Buenfil fue opacada por la polémica

De igual forma hizo mención de cómo el lanzamiento de la nueva canción de Erika Buenfil se vio opacado por las recientes notas que han salido al respecto sobre el bullying que recibió por parte de la intérprete.

"Después de 40 años lo del bullying de Erika Buenfil hacía mi persona colapsó el lanzamiento, se habla más del bullying y de las notas que se han estado propagando en todo internet que de la canción", comentó Alejandra Ávalos.

Finalmente, Alejandra Ávalos terminó la entrevista con un mensaje para Erika Buenfil, en donde le recomendó que mejor ya se quede en su casa y deje de dedicarse a esa clase de proyectos, pues considera que la también actriz ya hizo todo lo que podía con su carrera.

"Que se guarde en su casa, ya que no se dedique a nada, yo creo que ya, ya logró lo que tenía que lograr, ya más allá, no lo creo, ya", expresó Alejandra Ávalos.

