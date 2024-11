Silvia Pinal: ¿cuál es su estado de salud?, su asistente rompe en llanto y enciende las alarmas

El estado de salud de Silvia Pinal sigue siendo motivo de gran preocupación entre sus seguidores y familiares. La reconocida actriz mexicana, quien fue ingresada al hospital la semana pasada, no ha mostrado una mejoría significativa, a pesar de los informes iniciales que indicaban un posible alta.

Desde su ingreso al hospital, ha existido una constante especulación sobre su salud. Aunque algunos miembros de la familia, como su hija Sylvia Pasquel, se mantenían optimistas, la situación dio un giro inesperado el miércoles 27 de noviembre por la noche. Fue entonces cuando los reporteros y medios de comunicación fueron testigos de cómo es que la familia de la última Diva del cine nacional se reunían. En una llamada telefónica filtrada, se pudo escuchar a Efigenia Ramos luchando por contener las lágrimas mientras respondía a las preguntas de los medios.

La familia de Silvia Pinal había llegado en su totalidad al hospital durante la tarde del miércoles, lo que aumentó las especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, lo que realmente encendió las alertas fue la intervención de Efigenia Ramos, quien, con voz entrecortada, confirmó que no se daría ningún reporte oficial en ese momento.

"Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada", afirmó la asistente, dejando entrever que la situación era más delicada de lo que se había informado hasta ese momento.