Reviven tuit de Liam Payne del 2010 en el último adiós donde reunió a One Direction: "si muriera ¿vendrías a mi funeral?"

El último adiós al cantante británico Liam Payne finalmente está ocurriendo, pues desde Londres sus familiares y amigos lo están despidiendo a poco más de un mes de su muerte. Este miércoles 20 de noviembre en un funeral privado los familiares, amigos cercanos y un grupo muy selecto de sus conocidos se dieron cita a la despedida que también será acompañada por una misa. Mientras en redes sociales ya circulan algunas de las fotos del momento, donde también se aprecia el reencuentro de One Direction en un escenario que nadie deseaba, viejas palabras del también padre se hicieron virales.

Pues en X, antes Twitter, algunas de las fans de Liam Payne recordaron un tuit del 2010 en el que el miembro de One Direction se preguntaba si el día de su muerte alguien asistiría a su funeral. Las palabras que en ese momento fueron tomadas con humor, ahora causan dolor entre sus seguidores, pues lamentablemente este miércoles se está llevando acabo el funeral del cantante. En medio de las tendencias del día, todas relacionadas a su trágica muerte el pasado 16 de octubre en CasaSur Palermo Hotel de Buenos Aires, Argentina, el mensaje del famoso de 31 años se hizo viral.

La fecha en la que fue escrito el tuit es del 31 de diciembre de 2010, es decir, hace casi 14 años, en donde hablaba sobre la posibilidad de su muerte y quiénes asistirían a su último adiós. Hoy sus viejas palabras son virales en redes sociales, donde las fans también han dejado algunos mensajes de despedida y entre los comentarios, también se agrega la lista de personas que asistieron al funeral del británico.

"Si muriera, ¿vendrías a mi funeral?", fueron las palabras que tuiteó Liam Payne en 2010 y que hoy se volvieron a hacer virales en X, antes Twitter, desde donde sus fanáticas han recordado el mensaje y dejado comentarios señalando que esto se volvió una realidad el 20 de noviembre de 2024, cuando sus familiares y amigos se reunieron en su funeral para darle el último adiós. Entre los tuits que destacan al momento se leen:

"Hoy es tu funeral y el cielo está más brillante que nunca", "Hoy es tu funeral, mi querido Liam y no): No iremos, trataremos de que estén lo más tranquilos que se pueda, haremos todo lo posible para que no se compartan fotos, videos o cualquier otra cosa personal sobre ti o tu familia", "Es hoy pequeño Li, estoy segura que siempre serás esa estrellita que brillará más que el resto" y "Sí amor, todos lo hicieron, eres amado. Te amo y te extraño mucho".