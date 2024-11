Jonas Brothers hacen un tributo a Liam Payne durante un concierto en California: VIDEO

Las reacciones tras el fallecimiento de Liam Payne siguen apareciendo. Después de ver el emotivo momento que se vivió en el MTV EMA's cuando Rita Ora le dedicó unas palabras al cantante que perdió la vida a mediados de octubre en Argentina. En esta ocasión fueron los Jonas Brothers los encargados de recordar la memoria del exintegrante de One Direction.

Después de tres semanas de la muerte del cantante británico el mundo entero sigue procesando su partida, pero también se siguen presentando algunos homenajes en diferentes partes del mundo. Los Jonas aprovecharon su concierto en el Yaamava' Resort & Casino Highland, California para hacerle un bonito tributo al exintegrante de One Direction. El homenaje se realizó el pasado 11 de noviembre.

La agrupación estadounidense interpretó 'Night Changes', misma canción que usó en el video que se proyecto en los MTV EMA's. Se tiene que recordar que se trata de una de las canciones que sacó One Direction, banda a la que perteneció en su adolescencia el británico. Si bien es cierto que no fue una de las canciones más populares, lo que es una realidad es que fue uno de los más aclamados por el mensaje que mandaba sobre lo efímera que es la vida.

Los Jonas Brothers aprovecharon su concierto en California para interpretar la canción de la banda británica. El momento más emotivo llegó en el coro de la canción, cuando se escuchó: "We're only gettin' older, baby / And I've been thinkin' about it lately / Does it ever drive you carzy / Just how fast the night changes?" ("Nos estamos haciendo mayores, cariño / Y he estado pensando en eso últimamente / ¿Alguna vez te vuelve loco lo rápido que cambia la noche?", en español).

Payne perdió la vida a los 30 años en Argentina (Archivo)

El tributo a Liam Payne en el concierto de los Jonas Brothers

En el video se muestra a Nick Jonas comenzar a tocar la guitarra para apoderarse del escenario. Después de unos minutos llegó Joe para continuar con la tributo para Liam Payne. La gente estaba en silencio escuchando atentos a la interpretación del trio estadounidense hasta que llegó el coro. En ese momento todos en el concierto comenzaron a entonar la letra. Los Jonas dejaron cantar a la gente por un momento solos para que las emociones se pusieran a flor de piel.

El video compartido en YouTube por la cuenta AnnaLie Berjamin ya cuenta con más de 11 mil reproducciones donde la gente a mostrado todo el cariño que le tienen a los Jonas Brothers y a Liam Payne. En el video se puede ver que es la grabación de una fan que acudió al evento el pasado 11 de noviembre.

