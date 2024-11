Rita Ora hace emotivo homenaje a Liam Payne durante los premios MTV EMAs | VIDEO

El pasado 10 de noviembre se llevaron a cabo los MTV Europe Music Award, mejor conocidos como los MTV EMAs, donde Peso Pluma fue galardonado como el Mejor Artista Latino en el 2024. Dentro del evento Rita Ora se encargó de realizar uno de los momentos más emotivos de la noche al realizarle un homenaje a Liam Payne. La cantante no pudo contenerse y terminó llorando durante el tributo para el británico.

En medio de la celebración, la conductora del evento, Rita Ora, se tomó unos minutos para dedicar unas sentidas palabras para el exintegrante de One Direction. Entre los aplausos de la gente y la cantante no pudo contenerse y terminó llorando. Rita no quería terminar la noche sin hacer mención de Liam, quién era una persona muy querida dentro del mundo de la música, pero también parte importante de MTV y un gran amigo de Rita.

"Quiero recordar a alguien a quien queríamos muchísimo y que falleció recientemente. Era parte muy importante del mundo de MTV, de mi mundo y seguramente del suyo también", comenzó Rita con un nudo en la garganta.

Rita recordó lo buena persona que era Liam (X: mtvema)

Rita Ora recordó a Payne durante los MTV EMAs

La conductora del evento expresó que quería hacerle un tributo digno de su legado, pero pensó que lo mejor que podía hacer era hablar de corazón. Rita comenzó a expresar cómo era su relación y lo mucho que lo quería, ya que dejó una huella imborrable en su vida. Ora expresó que fue una persona que lleno de alegría a todos los que lo conocieron.

"Tenía un gran corazón y siempre era la primera persona en ofrecer ayuda con cualquier cosa. Nos trajo tanta alegría en todos los sitios donde coincidimos y ha dejado una huella indeleble en este mundo", expresó con lágrimas en los ojos.

Las palabras de Rita fueron acompañadas con un pequeño video en blanco y negro en el que se mostraron diferentes etapas de la carrera de Payne. Desde sus inicios como cantante, la mejor etapa de One Direction y los últimos momentos arriba del escenario. El clip estaba acompañado con 'Night Changes' de One Direction de fondo.

Los asistentes al evento, así como los fans de la música y de los premios no dudaron en reaccionar. En una primera instancia se escuchó como todo el público presente comenzó a gritar y a aplaudir cuando Rita comenzó a llorar por recordar a Payne. Posteriormente las redes sociales se hicieron presentes para mostrarle cariño a Ora, pero también para recordar, una vez más, al cantante que perdió la vida a los 31 años.

