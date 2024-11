Liam Payne: ¿quiénes son los tres imputados por la muerte del cantante y de qué los acusan?

El caso de la muerte Liam Payne avanza en Argentina, donde ya concluyeron los exámenes toxicológicos, pero también se ha logrado imputar a tres personas que están relacionadas con diversos delitos que habrían provocado la muerte del cantante británico, quien el día 16 de octubre cayó del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

De acuerdo con el comunicado que dieron a conocer las autoridades de Argentina, hubo una investigación realmente exhaustiva, donde entre otras cosas, hicieron un análisis de 800 horas de video de las cámaras de seguridad del hotel y de la vía pública cercana al inmueble donde sucedió la muerte.

También se hicieron las debidas extracciones forenses por parte de la policía, donde obtuvieron contenido de su celular, en específico, algunas llamadas que realizó durante su estancia en el hotel, mensajes, así como chats de sus apps de mensajería, y claro, los datos que había en sus redes sociales oficiales.

¿De qué acusan a los imputados por la muerte de Liam Payne?

Las autoridades confirmaron que hay un total de tres imputados. El primero es Rogelio ‘Roger’ Nores, un empresario argentino bastante famoso que era un amigo cercano a Liam, quien lo visitó en varias ocasiones en el hotel donde murió. También habría sido la última persona que lo vio con vida. Ahora mismo se le persigue por el delito de abandono de persona seguido de muerte.

Los dos imputados siguientes formaban parte de la plantilla de los empleados del hotel. Uno de ellos es acusado por suministros claramente comprobados de cocaína. El otro sujeto también habría proporcionado en dos ocasiones una dosis de cocaína al cantante. Las acusaciones en su contra son el delito de suministro de estupefacientes, dos cargos cada uno.

Estos datos pueden ser confirmados por la autopsia que se le realizó a Liam Payne. Supuestamente salió que en un lapso de por lo menos 72 horas, el músico presentaba rastros en su orina, sangre y humor vítreo de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado.

¿De qué murió Liam Payne?

Por otra parte, se dieron a conocer nuevos datos de gran relevancia sobre la muerte del músico de Inglaterra. Por ejemplo, que todas las lesiones que presentaba eran compatibles con las producidas por caída desde un tercer piso, es decir, que se descarta que alguna haya sido provocada por él mismo y en ese sentido, no se trató de un suicidio.

También se informó que la víctima no tenía una postura que refleje protección ante el golpe, por lo que realmente se cayó y al momento de caer no estaba consciente. El informe de psiquiatría forense agrega que Liam Payne no estaba plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia.

