Liam Payne había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de su muerte, revela policía argentina

A unas semanas de su trágica muerte, el cuerpo de Liam Payne fue repatriado a Reino Unido en donde familiares y amigos dará´n el último adiós. Mientras tanto la investigación de la policía en Argentina continúa y este jueves 7 de noviembre informaron en un comunicado que cantante británico había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de morir al caer del balcón de su hotel en Buenos Aires.

"Los resultados de los estudios toxicológicos -ya comunicados a su familia- revelaron que, en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado", se lee en el comunicado publicado por la fiscalía y retomado por la agencia AFP.

El exintegrante de One Direction falleció el pasado 16 de octubre al caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel en el que se hospedaba en el barrio de Palermo. De acuerdo con el informe de la autopsia, el cantante falleció por los múltiples golpes sufridos y sendas hemorragias interna y externa.

Liam Payne había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de su muerte, reveló la policía. Foto: AP

El Ministerio Público Fiscal, indica AP, también informó que los resultados de los estudios toxicológicos revelaron que, “en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas”, Payne presentaba en su cuerpo “rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado”. A esa conclusión se llegó tras los análisis toxicológicos de orina, sangre y humor vítreo.

Tres personas imputadas por la muerte de Liam Payne

Tres personas fueron imputadas por el delito de suministro de drogas en el marco de la causa judicial que investiga las circunstancias de la muerte del cantante británico Liam Payne. La identidad no fue revelada, pero se informó que fueron acusados de “abandono de persona seguido de muerte” y “suministro y facilitación de estupefacientes”, así lo reveló el Ministerio Público Fiscal en un comunicado enviado a The Associated Press y retomado por la agencia AP.

Una de las personas imputadas, informa el Ministerio, era quien acompañaba Liam Payne durante su visita en Argentina, por lo que es acusado de abandono de persona seguido de muerte y suministro y facilitación de estupefacientes. El segundo fue un empleado del hotel que fue señalado de “dos suministros comprobados de cocaína” al cantante mientras estaba hospedado y, el tercero, fue el proveedor de drogas que le suministró los estupefacientes al músico “en dos momentos diferentes del 14 de octubre”.

Tres personas fueron imputadas por el delito de suministro de drogas en el caso del cantante Liam Payne. Foto: AP

Sigue leyendo:

Catedral de St. Peter, la iglesia del siglo XII donde será el funeral de Liam Payne en Wolverhampton, Inglaterra

Muerte de Liam Payne: policía allana la casa de dos empleados supuestamente relacionados con el fallecimiento