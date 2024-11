La agobiante historia de Zachary Cole Smith, quien venció un atroz peligro para ser modelo y líder de DIIV y Beach Fossils

Zachary Cole Smith tuvo un incidente hace 11 años en el que estuvo inmiscuida su novia la cantante y compositora Sky Ferreira, ambos fueron arrestados en la región del valle de Hudson en Nueva York, y fueron hallados con drogas. Ese fue el inicio de la agobiante historia de rock del estadounidense antes de fundar dos importantes bandas de la última década.

“No sé si tenía opción, me pusieron en una posición donde todos mis secretos se esparcieron por el mundo y no tuve más remedio que seguirlos”, recordó Zachary Cole para Vice cuando el mundo supo que tenía un grave problema con las adicciones a las drogas, un tema que resultó incómodo para él cuando ya era una estrella con DIIV.

Con DIIV formado a mediados de 2011, Zachary Cole Smith ya estaba consolidado como músico tras haber sido parte también del éxito con una de sus primeras bandas en 2009 cuando formó Beach Fossils, un cuarteto que era una suerte de mezcla de sonidos desde el dream pop hasta shoegaze, surf rock o lo-fi.

Dos años después, Zachary Cole Smith emprendió su proyecto solista con DIIV junto con Andrew Bailey, Colin Caulfield y Ben Newman. Con esta nueva formación, el neoyorquino aún enfrentaba un enemigo silencioso como son las adicciones. Fue entonces que su amarga experiencia la catapultó en su segundo disco con el catártico “Is The Is Are” en 2016.

Con DIIV, Zachary Cole Smith pudo salir de las adicciones. Foto: X @cosmindie

Zachary Cole Smith así venció a las adicciones

Así, con ritmos de krautrock (corriente musical y forma de rock experimental), en “Is The Is Are”, Zachary Cole pudo vencer a su consumo de heroína para centrarse en la parte artística de su vida:

“Sobre todo conociendo la historia de fondo. Ojalá pueda ayudar a la gente a tener una nueva relación con las drogas y el rock ‘n’ roll y a no disfrazarla. Se trata de salirme de esa parte de mierda de mi vida y estar listo para hablar de música y positividad, en lugar de destrucción”, precisó Smith.

Zachary Cole Smith también ha tenido proyección dentro de la industria del modelaje, en varias ocasiones fue el embajador de la marca de fragancias, Yves Saint Laurent, pero aunado a su programa de rehabilitación cuando fue arrestado, el neoyorquino sigue adelnate con DIIV, y hasta hace unas semanas, tocó en México como parte de las bandas invitadas en el circuito del Festival Hipnósis.

