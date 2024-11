De ayudante de imprenta a ser una estrella del rock y referente del gótico que cautivó a Iggy Pop

Peter John Joseph Murphy siempre estuvo ligado al arte desde el lado de su madre, una mujer dedicada al hogar que disfrutaba la música y mientras era criado en Northampton, Reino Unido, el joven británico fue formado en una de las siete principales disciplinas del arte al escuchar cantar a su progenitora, hecho que haría impresionar a Iggy Pop al verlo por primera vez sobre un escenario.

Aún no lo sabía, pero aquel niño nacido en Northampton era preparado para ser uno de los primeros referentes de una de las ramificaciones del rock, el gótico, cuando formó junto con Daniel Ash, Kevin Haskins y David Jay a Bauhaus, banda que dejó impresionado al considerado padre del garage rock y punk.

Peter John Joseph Murphy es el menor de nueve hermanos que sus devotos padres católicos formaron y criaron como familia en Northampton. Durante su adolescencia, Murphy tuvo mucha cercanía con el arte, por lo que fue impulsado por su familia para que asistiera a estudiar en la Escuela de Arte.

Iggy Pop quedó impresionado por la actuación de Peter Murphy con Bauhaus. Foto: X

De ayudante de imprenta a ser una estrella del rock

Sin embargo, el mozuelo Peter Murphy al tener una personalidad en la que se consideraba antisocial, se rehusó y evitó acudir a la Escuela de Arte. En vez de formarse en el terreno de las artes, el inglés prefirió escoger ir a trabajar a una imprenta local para comenzar a ganarse la vida.

Pero durante su estancia como empleado en la imprenta durante la década de 1970, Peter John ocupaba sus tiempos muertos en escribir, además de cantar afinando su característica voz que a la postre lo impulsaría como frontman de Bauhaus y posteriormente en su carrera como solista.

Además de escribir y cantar, el joven Murphy también tenía tiempo para pintar. Para finales de los años setenta, un año antes de la nueva década, un excompañero de colegio, Daniel Ash, lo invitó para formar parte de su banda llamada Bauhaus. Lo siguiente fue sacar su primer sencillo que los catapultó a la fama: Bela Lugosi’s dead, en alusión al actor de cine que interpretó a Drácula quien murió convenido que en verdad era un vampiro.

Peter Murphy es uno de los íconos del rock gótico. Foto: X

Cuando Bauhaus y Peter Murphy impresionaron a Iggy Pop

Peter Murphy junto con Bauhaus tocaron sus primeros conciertos que llamó la atención de Iggy Pop, el ícono del garage rock cuando formó The Stooges. El músico estadounidense fue de incógnito a ver a la naciente banda, en su primer viaje a Nueva York y durante su sesión, Murphy se dió cuenta de su presencia al ser la única persona que no reaccionaba ante el nuevo sonido, por lo que dedicó el recital para él.

Sin saberlo, Peter Murphy dejó impresionado a Iggy Pop por la manera como ejecutó el concierto. Ese hito se replicaría con discos imprescindibles en la cultura del rock gótico como In the Fiat Field, The Sky’s gone Out, Burning from Inside y Mask. Posteriormente “el vampiro” Murphy crecería su leyenda con una carrera prolífica como solista, su más reciente colaboración es un dueto con el cantante y DJ, Boy George, pero esa es otra historia.

Sigue leyendo:

Así se hizo la portada de "Wish You Were Here", el disco de Pink Floyd en donde tuvieron que quemar a un hombre

VIDEO: golpean en pleno concierto al primo de Peso Pluma, Tito Double P, y decepciona a fans al terminar el concierto