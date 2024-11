VIDEO: golpean en pleno concierto al primo de Peso Pluma, Tito Double P, y decepciona a fans al terminar el concierto

Tito Double P se volvió viral en redes sociales por una serie de videos que circulan en los que se aprecia la agresión de la que fue víctima mientras ofrecía un concierto este fin de semana; mientras el primo de Peso Pluma se encontraba en el escenario cantando sus grandes éxitos, una persona del público le lanzó una botella con la que lo golpeó directamente en la cara. Luego de este incidente que ha sido condenado por sus fans, el cantante terminó su show dejando a los fans con ganas de más.

Este fin de semana Tito Double P ofreció un concierto en Hermosillo, Sonora, donde sus miles de fans lo esperaban con mucha emoción, pero tras un incidente de un supuesto fan, los asistentes terminaron decepcionados al ver cómo su ídolo le ponía fin a su espectáculo en vivo que sólo duró cerca de una hora. Aunque algunos cuestionaron la decisión del intérprete por terminar de golpe su presentación, otros más criticaron la actitud de una persona del público que causó un accidente que pudo terminar en algo más grave.

Las imágenes de este polémico momento fueron compartidas en redes sociales como TikTok, donde la usuaria @whooisnellaa publicó distintos videos del momento en el que el primo de Peso Pluma fue agredido por alguien que se encontraba en el público. La toma muestra al cantante de corridos tumbados caminando sobre el escenario mientras canta para complacer a sus fans, pero de pronto se observa cómo una botella se aproxima a él y lo golpea de forma contundente en el rostro.

Ante la sorpresa de Jesús Roberto Laija García, nombre real del cantante, recurrió a cubrirse el rostro y acto seguido volteó a ver al público, específicamente a la zona de donde provino la botella que lo golpeó. Inmediatamente después se ve al famoso señalar al presunto responsable, quien hasta el momento permanece en el anonimato; por su parte, su equipo de seguridad se acerca a Tito para alejarlo de la zona de conflicto.

Esta fue su reacción después de ser golpeado. (Foto: TikTok @whooisnellaa)

Golpean en la cara a Tito Double P mientras daba un concierto

Luego que las imágenes se hicieron virales en redes sociales, los fans de Tito Double P iniciaron todo un debate, pues hubo quienes se burlaron del incidente, otros más que condenaron lo sucedido y otros más que lamentaron que por culpa del golpe que el primo de Peso Pluma recibió en la cara se vio obligado a salir del escenario y terminar su concierto, mismo que sólo duró cerca de una hora.

"Fue el vocalista en enjambre", "fue Enjambre", "para qué van entonces", "por qué pagan si no les gusta el cantante", "a Tito se le ve emputa**", "imagínate pagar para verlo y que un wey haga eso y se cancele", "es un peligro, imaginen que hubiera sido ácido", "por qué hacen eso, la neta si no les gusta cuál es el afán de echarle a perder la noche a los demás" y "su música no es de mi agrado, pero la neta eso no está chido que mala onda que le hayan aventado el vaso", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Sigue leyendo:

Exnovia de Peso Pluma confiesa que vivió una relación “detestable” con el mexicano

Captan a Cazzu en el concierto de Humbe; fans aseguran que estaba al borde de las lágrimas, ¿por Nodal? | VIDEOS