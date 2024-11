Jordi Wild rompe en llanto al explicar como murió su padre | VIDEO

Jordi Wild es uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana pues uno de sus proyectos llamado “The Wild Project” uno de los podcast más escuchados en España y Latinoamérica, por lo que verlo de la manera en la que se vio se volvió rápidamente viral.

Y es que el pasado 3 de noviembre falleció el padre de Jordi Wild, el famoso “Papa Giorgio” quien aparecía ocasionalmente con el creador de contenido e incluso llegó a tener una sección especial con Jordi, por lo que su pérdida fue dura para el español pues era muy importante para él.

Por lo que el creador de contenido decidió dedicar el episodio 301 de “The Wild Project” a su padre, iniciando un relato emotivo pero que lo llevó a las lágrimas pues contó que todo inició con un dolor de espalda y pecho que parecía más un dolor muscular que lo que pasaba en realidad.

“Mi padre era una persona que evitaba los médicos. Siempre decía: ‘A ver si me van a encontrar algo’. Esa frase, cuando lo piensas, es muy tonta. Ojalá encuentren algo antes de que sea grave”, dijo Wild.

Ahí comentó que la muerte de su padre comenzó con una hospitalización que parecía ayudar y ser prometedora para la salud de su papá; sin embargo a pesar de salir rápidamente su estado empeoró de la manera en la noche , por lo que todo venía a peor para él.

"Me dijeron que no había ninguna posibilidad de supervivencia. Les pregunté si podíamos hacer algo, llevarlo a Estados Unidos, lo que fuera, pero me dijeron que no”, agregó Jordi Wild.