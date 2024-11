Muere el padre de Jordi Wild, famoso creador de contenido español

Jordi Wilde está de luto, pues luego de que anunciará que tenía un problema familiar algo que hizo preocupar a todo sus fans, pues ahora se confirma que “Papa Giorgio” quien solía salir en sus videos desde hace muchos años, perdió la vida el día de hoy por la mañana dejando un vacío en la vida del streamer español.

Pues fue en un comunicado en sus redes sociales donde mencionaba que le tomaba por sorpresa lo que había sucedido hoy, pues su padre había fallecido por lo que tuvo que avisar a sus fans quienes quieren mucho al famoso “Papa Giorgio” como se hacía llamar en redes sociales.

"Esto es lo más difícil que me ha tocado escribir en mi vida, una pesadilla que me cuesta aceptar, pero tengo que comunicar que mi padre ha fallecido. Sabéis que valoro mucho mi privacidad, pero sin entrar en muchos detalles, ha sido algo totalmente inesperado y que nos ha tenido en vilo durante días, hasta que, al final, su llama se ha apagado", dijo Jordi Wilde.

Si bien es cierto que sin Jordi Wilde, no hubiéramos conocido a su papá, el señor se ganó el cariño de muchos de los fans de Jordi e incluso supo tener su propio fandom, pues el padre del español salió en varios videos reaccionando a diferentes cosas o videos, ganándose el corazón de sus fans.

De nombre Jorge Carrillo de Albornoz Navarro pasó por el The Wild Project, uno de los podcast más escuchados y vistos de la comunidad hispanohablante así como cuando hizo los videos en los que hablaba de cómo jugaba de joven o como creció en la dictadura española.

Además mencionó que se tomará unos días de cualquier proyecto en el que está involucrado, para poder estar con su familia y superar un momento tan complicado como lo es la muerte de un ser querido, en este caso el padre de uno de los streamers más importantes de la comunidad.

"Voy a tomarme unos días de descanso para estar con mi madre y porque ahora mismo no tengo la cabeza centrada para grabar, pero espero regresar pronto, ya que sé que estar ocupado me hará bien. Nada más. Ojalá nunca hubiera tenido que escribir algo así. Mis padres son un pilar, y no sé cómo voy a superar esto, pero sé que él querría que siguiéramos adelante. Y eso intentaremos. Os quiero, y mil gracias por el cariño que siempre le habéis dado", dijo Wilde.