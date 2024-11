Platanito Show gana demanda contra la familia de Debanhi por hacer chiste de un feminicidio

Sergio Verduzco, mejor conocido como 'Platanito' ganó la demanda interpuesta por realizar un chiste sobre una víctima de feminicidio. Para ser más precisos, por haber realizado un polémico chiste sobre la muerte de Debanhi. Los padres de la víctima fueron los que hicieron la demanda, pero el fallo fue favorable para el payaso después de un proceso legal que duró dos años.

Durante el proceso legal, las autoridades estaban determinando si el comediante había incurrido en discriminación o burlas hacía la víctima de feminicidio. Después de dos largos años, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) terminó por desestimar la demanda realizada por Mario Escobar, el padre de la víctima de feminicidio. Después del fallo en su favor, el comediante realizó una declaración para aclarar todo sobre el chiste realizado en aquella ocasión.

Platanito habló después de confirmarse que ganó la demanda por el chiste de la muerte de Debanhi, donde dejó claro que no quiso burlarse de ella. Se entiende que el chiste estuvo fuera de lugar, pero quería aclarar que el chiste lo hacía por el veredicto de la muerte que se había informado a los medios de comunicación. "había muerto ahogada en un lugar sin agua".

"No me burlé de ella. Mi comentario fue sobre el veredicto, que afirmaba que... había muerto ahogada en un lugar sin agua, Mi chiste fue: '¿Como muere? Ahogada. ¿Dónde? En Monterrey, donde no hay agua'. Solo e referí a la contradicción del informe oficial, no a la joven ni a su muerte", expresó Verduzco.