Julión Álvarez se casó en secreto con la ex de Valentín Elizalde; así fue la lujosa boda que se disfrazó de un cumpleaños

Valentín Elizalde fue uno de los cantantes más queridos y lo sigue siendo, pues con sus canciones marcó a generaciones, eso sin contar el dolor que causó entre el público cuando se dio a conocer su muerte tras un ataque directo en el que fue acribillado al salir de un concierto. Este incidente sigue siendo recordado cada 25 de noviembre, fecha en la que el intérprete de "Vete ya" perdió la vida y aunque este lamentable hecho es uno de los más recordados, lo cierto es que hay muchos aspectos sobre su vida que sólo los verdaderos fans conocen, uno de ellos fue que su exnovia se convirtió en la esposa de otro intérprete del regional mexicano: Julión Álvarez.

Si bien sus caminos nunca se juntaron cuando Valentín Elizalde conquistó la industria de la música, años después de su muerte se cruzaría con Julión Álvarez de una forma inesperada gracias a una pareja que el "Gallo de oro" tuvo durante su juventud y que terminó siendo novia del intérprete de "El color de tus ojos", aunque él se enteró mucho tiempo después. Sin embargo, este romance se hizo todavía más mediático cuando se reveló que los enamorados se casaron en secreto en una boda que se disfrazó de un cumpleaños para el cantante.

Fue gracias a uno de los invitados que esta boda se dio a conocer de forma pública, pues a través de redes sociales compartió una foto agregando que fue invitado a la unión nupcial de un amigo que con el paso del tiempo, se destapó, fue la boda de Julión Álvarez con la ex de Valentín Elizalde. Luego de filtrarse la información, el cantante dio más detalles en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado; hoy te contamos cómo se vivió esta fiesta que es poco conocida y que sólo los verdaderos fans del famoso conocían.

Nataly Fernández es la esposa de Julión Álvarez y quien mucho tiempo antes de iniciar con su romance con el cantante tuvo una relación sentimental con Valentín Elizalde, misma que hoy es cosa del pasado, pues la mujer se dio una nueva oportunidad en el amor muchos años después de su noviazgo con el intérprete de "Borracho de amor". Tras ello, dio el "sí, acepto" en una íntima y privada boda celebrada en Jalisco.

Julión Álvarez y Nataly llegaron al altar en abril de 2011, tras una relación de poco más de un año, en una boda secreta a la que sólo asistieron un grupo selecto de invitados. Si bien son pocos los detalles que se tienen sobre esta relación, el propio cantante de regional mexicano dio más detalles sobre la boda y la forma en la que se enteró que su novia también fue la prometida de Valentín Elizalde, en un sinceramiento en entrevista con Yordi Rosado, dijo:

"Nunca conocí ni al Valentín, pocas veces he hablado de lo que es la relación con mi esposa, yo andaba en las cantinas cuando Valentín era exitoso. Después pasa la desgracia de él, después empiezo a trabajar y salir, porque yo me la pasaba en Mazatlán y cuando empiezo a salir en una de esas conozco a Nataly sin saber exactamente quién era, yo no sabía cómo se llamaba o cómo se había llamado la novia de Valentín".

La declaración del cantante de "Me vas a extrañar" llegó luego de ser cuestionado sobre el rumor de que él le habría "bajado" la novia al Gallo de Oro, algo que negó por completo y aseguró que Nataly nunca se casó con el intérprete, es decir, que jamás fue su viuda, sino solo una novia que tuvo. Asimismo, reveló que cuando ellos dos iniciaron su romance, él tardó tiempo en enterarse del pasado amoroso de su ahora esposa.

"En 2011 me casé", confesó Julión Álvarez en una entrevista con Yordi Rosado. Pero se sabe que la pareja inició su relación en el 2010; en lo que respecta a la boda e sabe que se trató de algo secreto y que en un inició se había "disfrazado" el evento, no como una ceremonia nupcial, sino como una fiesta de cumpleaños del intérprete. Sobre el gran día se sabe que se celebró en la Parroquia de San Francisco de Asís en Tesistán, Jalisco. Cabe recordar que la unión en matrimonio se filtró por el conductor Édgar Fino, quien compartió en redes una foto del día de la boda y más tarde este fue el origen de la filtración sobre la boda del cantante con Nataly Fernández.

Nataly Fernández fue la prometida de Valentín Elizalde y la actual esposa de Julión Álvarez. Es originaria de Guasave, Sinaloa, y tiene 40 años. Pese a su relación con el mundo de la música y la farándula, mantiene su vida en privado y alejada de la opinión pública; actualmente se dedica al cuidado de las hijas que tuvo con el cantante de "Casi completa", María Isabel y María Julia.

"Es una persona, lo digo hasta la fecha, que yo siento que no me equivoqué con la mamá de mis hijas. Yo creo, si me preguntan o lo que sea y no nada más yo, la gente que conoce a mi esposa y que nos conoce como familia y pareja, es algo de lo que me pueden festejar y decirme que soy muy afortunado. No me equivoqué con la persona que escogí como madre de mis hijos", dijo.