Iván Fematt "La Mole" confirma su participación en LOL, ¿ganará como lo dijo Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo dio a conocer durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2024 que Iván Fematt "La Mole" participaría en "Lol: Last One Laughing", programa de comedia en Amazon. No solo eso, también informó que se convertiría en el ganador de varios millones de pesos.

Siguiendo con esa revelación, Iván acaba de anunciar su nueva participación en las redes sociales del programa conducido por Eugenio Derbez. "La Mole" fue parte de la temporada 2019 donde quedó en el sexto lugar, apenas el cuarto expulsado de la competencia, aunque era uno de los favoritos.

"Para decirle a la raza que vamos a estar en la nueva temporada de LOL. Vamos a estar ahí el luquín y un servidor", fue el anuncio que hizo La Mole

¿Qué es LOL?

LOL: Last One Laughing es un ingenioso reality show de comedia creado por Amazon Prime Video que fue llevado a varios países del mundo, pero es presentado en México por el reconocido comediante Eugenio Derbez. El formato del programa es simple, pues un grupo de comediantes se reúnen en una habitación y compiten para ver quién puede aguantar más tiempo sin reír.

La dinámica del programa es altamente entretenida, ya que los comediantes, conocidos por su habilidad para hacer reír a otros, se convierten en el blanco de las bromas o intentos de sus compañeros por romper su compostura. Con cada risa, la tensión aumenta y el juego se vuelve más desafiante. El último comediante en resistir se convierte en el ganador de varios millones de pesos.

La popularidad de LOL se debe al formato innovador. Todos los participantes tienen únicamente dos oportunidades para reírse, pues pueden ganarse dos tarjetas amarillas. A lo largo del programa pueden contar chistes, tienen que montar un monólogo, también deben enfrentar retos, pueden hacer personajes, entre otras actividades donde se les hace reír.

La Mole vuelve al programa. Crédito: Instagram oficial

¿Quién es Iván Fematt "La Mole"?

Iván Fematt, mejor conocido como "La Mole", es un comediante mexicano que ha logrado conquistar al público con su humor directo y sarcástico. Originario de Monterrey, Nuevo León, sus inicios en el mundo del espectáculo se remontan a su participación en programas locales de televisión. Con el paso del tiempo, su talento y carisma lo llevaron a ganar popularidad a nivel nacional, consolidándose como uno de los comediantes más queridos del país.

"La Mole" ha participado en diversos programas de televisión, tanto a nivel local como nacional, donde ha demostrado su versatilidad y habilidad para conectar con el público. Su humor, caracterizado por sus observaciones sobre la vida cotidiana y su personalidad extrovertida, lo han convertido en un referente. Además de su trabajo en televisión, "La Mole" es muy activo en redes sociales, donde comparte contenido cómico y mantiene una estrecha relación con sus seguidores.

Algunos programas que ha hecho son "Buenas Noches Don Fematt", donde fue el protagonista; para internet hizo también "El Show de la Mole"; fue participante de "LOL: Last One Laughing" con Eugenio Derbez; actualmente está en el podcast Hermanos de Leche con Adrián Marcelo y fue parte de "Experiencia Regia", un show de comida. También ha sido parte de programas en Multimedios con Chavana, Alfonso "Poncho" de Nigris y Mario Bezares.

Sigue leyendo:

¿De qué trata “Las hermanas Guerra”? La serie de Netflix se impone con las actuaciones de Claudia Álvarez y Ana Serradilla

La tierna felicitación de Vicente Fernández Jr a su esposa Mariana González por su primer año de casados