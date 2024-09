“La Mole” reacciona a la cancelación de su show con Adrián Marcelo en CDMX: "No existe la libertad de expresión"

La actitud y el comportamiento de Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México” comienzan a pasarle factura, pues tras ser expulsado algunos de los espectáculos que tenía programados en diferentes puntos del país han sido cancelados. Como aquel que se realizaría en el Pepsi Center WTC de la CDMX en octubre, algo ante lo que “La Mole” no dudó en reaccionar estallando con mensajes en su cuenta de X asegurando que “no hay libertad de expresión” y con ello intentaba silenciar su comedia.

A través de redes sociales, el Pepsi Center WTC emitió un comunicado en el que anunciaba la cancelación del show “Hermanos de Leche” que estaba programado para el 30 de octubre como parte de su especial por Halloween: “Nuestro compromiso con la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas es inquebrantable (…) Nuestro compromiso será siempre brindar una experiencia positiva segura en todos loes espectáculos que se presenten en nuestro recinto”.

Ivan Fematt, “La Mole”, estalló en redes sociales con mensajes en los que le llovieron críticas al asegurar que la cancelación de sus presentaciones es un golpe a la libertad de expresión. Hasta el momento Adrián Marcelo no ha realizado ninguna declaración, pero en redes sociales internautas han recordado la declaración que hizo en el programa en la que se decía tranquilo de sus comentarios ya que “no tenía nada que perder” y sin importar lo que dijera podría seguir trabajando.

“La Mole” reacciona a la cancelación de su show con Adrián Marcelo en CDMX. Foto: X @lamolechida

“Cancelados por todos lados. ¿Algún país primer mundista que nos dé la oportunidad de trabajar? Porque en México no existe la libre expresión. Acuérdense que vivimos en un país donde no le exigimos al político, le exigimos al comediante para que cambie el rumbo de esas cosas. Te quiero mucho, México”, escribió Ivan Fematt en X.

¿Por qué cancelan "Hermanos de Leche", show de Adrián Marcelo?

El espectáculo del influencer regiomontano también fue cancelado en Zapopan, Jalisco, hace tan sólo unos días. Autoridades de la entidad lo confirmaron con un comunicado en el que mencionan los comentarios de Adrián Marcelo en el reality como el motivo: “El contenido violento expuesto por esta persona a nivel nacional y redes sociales no coincide con los valores y el trabajo con los que el Gobierno de Zapopan está comprometido”.

La polémica de Adrián Marcelo comenzó con la fuerte discusión que sostuvo con Gala Montes en “La Casa de los Famosos México” en la que el youtuber se burló de la depresión de la actriz. Además, durante su estancia en el programa hizo comentarios contra otros participantes por los que fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia, la violencia de genero y los discursos de odio.

A esto se suman las amenazas que hizo contra Arath de la Torre en las que involucró a su familia: "Sobre aviso no hay engaño, yo te recomiendo que si me vuelve a ver ahí (entre los nominados), me saques la vuelta, carnal porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí (...) "Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí, que les pidas que le pongan a otro contenido porque sí van a ver a su padre recibir un golpe bajo".

Cancelan "Hermanos de leche" en Zapopan, Jalisco. Foto: IG @mole82

