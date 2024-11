TRAILER: Kaley Cuoco vuelve con su thriller de comedia negra en la serie "Based on a True Story"

Un asesino está suelto de nuevo y, tal como sucedió tiempo atrás, una pareja deberá descubrir quién es el culpable de los homicidios, todo mientras cuidan de su vida y tratan de ser padres, profesionistas y celebridades del mundo del podcast sobre asesinos seriales.

Así es como vuelve la serie "Based on a True Story" protagonizada por Kaley Cuoco y Chris Messina, quienes encabezan la segunda temporada de esta producción que se podrá ver por Universal+ en Latinoamérica a partir del 29 de noviembre. Con el estreno inminente de este thriller de comedia negra, el elenco también contará de nuevo con la presencia de Tom Bateman (Murder on the Orient Express, Death on the Nile) y Liana Liberato (CSI: Miami, House).

La primera temporada de la serie, que se encuentra disponible en Universal+, mostraba cómo el matrimonio de Ava (Kaley Cuoco) y Nathan Bartlett (Chris Messina) atravesaba un momento difícil.

Para superarlo, ambos se involucraron en el mundo de los podcasts de crímenes reales hasta el punto de hacerse amigos de un presunto asesino, Matt Pierce (Tom Bateman) con el fin de obtener detalles inéditos de una serie de crímenes que asolaron la ciudad de Los Ángeles e intentar desarrollar un podcast popular con el asesino como invitado principal.

Kaley Cuoco y Chris Messina vuelven como Ava y Nathan en "Based on a True Story". Foto: Cortesía Universal+

¿De qué trata la segunda temporada de la serie "Based on a True Story"?

La segunda temporada encuentra a los nuevos padres Ava y Nathan Bartlett tres meses después de recibir a su bebé. Centrada en cuidar a su familia, Ava está decidida a resistir su obsesión por los crímenes reales y volver a trabajar como agente inmobiliaria, todo mientras Nathan entrena a clientes privados de tenis y así viven una vida sin tantos peligros.

Por un tiempo, la vida es buena: el hábito de TikTok de Ava y su nuevo amigo Drew brindan una distracción bienvenida, y Nathan está totalmente comprometido con reactivar su carrera de tenis y su amistad con Matt, hasta que el peligro toca a la puerta, literalmente.

Para su desgracia, una serie de nuevos asesinatos en la ciudad de Los Ángeles arrastrarán a Ava otra vez a investigar quién está acechando en esta ocasión. ¿Matt está detrás de los asesinatos? ¿Está Tory, ahora envuelta en una relación con Matt, en peligro? Estas y otras preguntas pasarán por la mente de Ava (Kaley Cuoco).

Kaley Cuoco en su faceta de productora

Para "Based on a True Story", Kaley Cuoco ha puesto mucho empeño en dejar atrás la faceta de Penny que marcó su carrera al protagonizar "The Big Bang Theory", la comedia que triunfó durante varias temporadas en Warner Channel.

De esta forma, en la serie "Based on a True Story" Kaley Cuoco se desempeña como productora ejecutiva de la misma para la compañía Aggregate Films, todo esto a lado de Jason Bateman y Michael Costigan. A ellos se suman también como productores ejecutivos Craig Rosenberg, Alex Buono y el propio Chris Messina, que protagoniza la serie junto a Kaley. Además, este último se dio tiempo de dirigir los episodios 1, 2, 7 y 8 de la segunda temporada.

Kaley Cuoco es productora ejecutiva de su serie "Based on a True Story". Foto: Cortesía Universal+

Para rematar, Annie Weisman se desempeña como escritora, showrunner y productora ejecutiva de la serie. Jaclyn Moore se desempeña como escritora y productora ejecutiva. "Based on a True Story" es producida por UCP, una división de Universal Studio Group.

La segunda temporada de "Based on a True Story" está lista para estrenarse en Latinoamérica a partir del 29 de noviembre, en exclusiva sólo por Universal+!

