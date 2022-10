Kaley Cuoco, protagonista de "The Big Bang Theory", anuncia que está embarazada

Kaley Cuoco sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar este martes 11 de octubre que espera la llegada de su primer hijo con el actor Tom Pelphrey. La pareja compartió una serie de tiernas fotografías con las que también dan a conocer el sexo de su bebé y el avance que tiene hasta ahora el embarazo al presumir su “baby bump”.

Tras su complicado divorcio con Karl Cook, la protagonista de "The Big Bang Theory" decidió abrir una vez más su corazón y en mayo pasado anunció su noviazgo con el actor de la serie “Ozark”, ahora, tan sólo unos meses después, revelan que están en la dulce espera de su primer hijo.

Kaley Cuoco anuncia que está embarazada. Foto: IG @kaleycuoco

A través de su cuenta de Instagram, la actriz, de 36 años, compartió una fotografía en la que se les ve posando junto a una rebanada de pastel de color rosa, con lo que de inmediato da a entender que se trata de una niña. También mostraron la postal del instante en el que se enteraron que se convertirán padres y el crecimiento de su “baby bump”.

“La bebé Pelphrey llegará en 2023. Más que bendecida y en la luna”, escribió la estrella de “The Flight Attendant” junto a las imágenes. Mientras que Tom Pelphrey se sumó a las muestras de cariño con el mensaje “Y entonces fue, entre más, mejor. Te amo más que nunca, Kaley Cuoco”.

Kaley Cuoco espera una niña junto a Tom Pelphrey. Foto: IG @kaleycuoco

Kaley Cuoco abre su corazón

En julio de 2018 la actriz y Karl Cook llegaron al altar luego de siete meses de noviazgo y para septiembre del año pasado, luego de casi tres años, dieron a conocer su separación aunque fue hasta junio pasado cuando el Tribunal Superior de Los Ángeles dio por terminado el proceso de divorcio.

En abril pasado durante una entrevista para la revista Glamour, Kaley Cuoco puntualizó en que no está interesada en llegar al altar por tercera ocasión: “Me encantaría disfrutar de una relación duradera, de un compañero de vida. Pero no, no volveré a casarme. Por supuesto que no. Si quieres puedes poner eso en la portada”.

Kaley Cuoco no desea volver a casarse. Foto: IG @kaleycuoco

Y es que el proceso de divorcio que atravesó con Karl Cook provocó estragos en su salud y atravesó una fuerte depresión. Aunque intentó refugiarse en el trabajo su personaje en “The Flight Attendant” no mejoró su estado ya que en la ficción estaba en una situación similar.

“Pasar por mi divorcio fue un momento súper oscuro. Simplemente, no sabía cómo lidiar con ello”, dijo en entrevista para Variety y detalló que durante tres meses un salpullido apareció en gran parte de su cuerpo y dijo haber sentido como “fuego” en sus extremidades que apenas y le permitía caminar.

