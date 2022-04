'Me salieron mocos y lloré': Kaley Cuoco revela la triple cachetada que le dio Sharon Stone

Kaley Cuoco saltó a la fama gracias a su papel de Penny en The Big Bang Theory (2007-2019). Uno de sus proyectos más recientes es The Flight Attendant, que este jueves 21 de abril estrena su Temporada 2. En medio de la promoción de esta nueva entrega, la actriz contó que para una escena de la serie, Sharon Stone le dio una triple cachetada no planeada.

En la segunda temporada de The Flight Attendant, Sharon Stone interpreta a Lisa Bowden, madre de la protagonista de la serie, Cassandra Bowden, personaje encarnado por Kaley Cuoco.

En la serie, Kaley Cuoco da vida a una azafata (Foto: WarnerMedia)

La triple cachetada que Sharon Stone le dio a Kaley Cuoco

Este lunes, durante la emisión más reciente del programa Jimmy Kimmel Live!, Kaley Cuoco reveló que en una de las escenas de la Temporada 2 de The Flight Attendant, Sharon Stone la golpea tres veces. Lo curioso del asunto es que ninguno estaba escrito en el guion.

"Ella (Sharon Stone) era fanática del programa. Le encantó la Temporada 1, escuchó que íbamos a elegir a mi mamá y ella misma se propuso para hacer casting y dijo: 'Me encantaría hacer esto'”, dijo Kaley Cuoco.

"Nos pusimos en contacto, enviamos algunos mensajes de texto y ella dijo: 'Me encanta el programa y me encantaría estar dentro'. Yo dije: 'Esto es irreal'. Hicimos el trato y de repente ella estaba frente a mí y era mi mamá. Fue una locura, nada que hubiera imaginado que sucedería", agregó.

Primera cachetada

Cuoco mencionó que ambas filmaron "escenas muy intensas" y que una de ellas duró alrededor de 10 minutos y es muy emotiva, pues hay mucho llanto. Agregó que al final de la escena, antes de grabar, Sharon Stone le preguntó: "Oye, ¿cómo te sientes si te toco (la cara) en esta escena?".

"Le dije: 'Haz lo que quieras hacer, eres Sharon Stone. Estoy tan feliz de que estés aquí. Ella dice: 'Genial'. Hicimos la toma y es una escena emocional muy larga. Al final de la escena, se suponía que ella sólo se acercaría a mí, me diría algo serio y se iría.

El diálogo en cuestión que dice Sharon Stone es: 'Me gustas, pero no te quiero mucho'. La actriz dice su línea, le agarra la cara a Cuoco y le da una cachetada. Kaley aseguró que su reacción fue "lo más real posible".

Kaley Cuoco afirmó que su sentir justo después de la bofetada fue: "Me salen mocos, estoy llorando y estoy literalmente temblando". Al gritar 'Corte', nadie se movió ni habló, pues el equipo de filmación no supo si el golpe estaba planeado.

"Sharon regresó y me dijo: 'Oh, Dios mío, te amo. No fue mi intención hacer eso. Se sintió bien para la escena'", recordó Cuoco. "Wow, me acaba de abofetear Sharon Stone", bromeó.

Segunda cachetada

Posteriormente, los productores se acercaron para decirles que la primera toma había quedado perfecta. Sin embargo, Kaley sugirió que grabaran una nueva, pues ella apostaba que Sharon no volvería a darle una cachetada. Hicieron otra toma y Stone la golpeó por segunda vez, obteniendo otra "reacción increíblemente real".

La actriz de 64 años se vuelve a disculpar con la estrella de 36 años. El equipo de producción les dice que la toma ya está, pero Cuoco insistió en que grabar una tercera, pues esta vez Stone definitivamente ya no la golpearía.

Tercera cachetada

Para la última toma, Kaley Cuoco contó que ambas entraron al set de grabación, pero ella se alejaba un poco de Sharon para evitar que la bofeteara de nuevo. "Ella entra allí y me abofetea de nuevo. ¡Tres veces! y ahora necesito hielo", bromeó.

"Fue una locura, pero una de las mejores historias que he tenido. La parte loca es que (las cachetadas) no estaban escritas (en el guion)", finalizó Kaley Cuoco sobre los golpes que le dio Sharon Stone sin planear.

La Temporada 2 de The Flight Attendant se estrena el jueves 21 de abril a través de la plataforma de streaming HBO Max.

