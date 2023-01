Respira muy profundo antes de ver cómo luce hoy 'Howard Wolowitz' en 'The Big Bang Theory'

The Big Bang Theory es una sitcom de comedia estadounidense que se estrenó en el año 2007 y finalizó en 2019. Se emitió por la cadena CBS y tuvo la producción de Warner Bros. La historia se centra en la vida de dos personajes principales ‘Sheldon’ y ‘Leonard’ que son dos científicos y que son visitados por sus amigos inteligentes. Todo cambia con la llegada de ‘Penny’ quien se muda al apartamento de enfrente. A casi tres años de su último capítulo, así luce Simon Helberg quien protagonizó a ‘Howard Wolowitz’.

En los más de diez años que se emitió The Big Bang Theory tuvo doce temporadas, pero de acuerdo a lo manifestado por los críticos, la octava temporada significó la ruptura y el declive de la serie estadounidense. Los fans aseguran que la historia entre Leonard (Johny Galecki) y Penny (Kaley Cuoco), que tuvo sus altibajos, cuando se reconciliaron comenzó a tener menos audiencia. A partir de ahí, y según os críticos, comenzó a perder interés en los televidentes.

The Big Bang Theory tuvo 12 temporadas. Fuente Instagram @bigbangtheory

La historia que se basa en los cuatro personajes ‘Leonard’, ‘Sheldon’, ‘Howard’ y ‘Raj’. Uno de los cuatro amigos que fueron parte de la serie fue protagonizado por Simon Helberg, quien tuvo que interpretar a ‘Howard Holowitz’ en The Big Bang Theory. Luego la finalización de la serie en 2019, continuó ligado a la actuación, pero trabajando en proyectos menores.

Howard y Leonard. Fuente Instagram @bigbangtheory

Así luce uno de los actores de The Big Bang Theory

Simon Helberg tiene 42 años en la actualidad y su apariencia sorprendió a todos, teniendo en cuenta que mantiene el mismo aspecto físico que cuando estuvo en ‘The Big Bang Theory’. A diferencia de algunos de sus compañeros, se ha mantenido activo y recientemente protagonizó la película de ciencia ficción ‘Space Oddity’ y en ‘As they made us’ que fue dirigida por su ex compañera de elenco, Mayim Bialik, quien encarnó a ‘Amy’.

Así luce Simon Helberg, actor de The Big Bang Theory. Fuente Instagram @simon_helberg_

Por otro lado, Helberg también protagonizará la serie ‘Peacok Poker Face’ que recién se estrenará el año próximo y compartirá elenco con Adrien Brody y Natasha Lyonne. En cuanto a su vida personal, tiene dos hijos y está casado con Jocelyne Town. Además, es cinturón negro en Karate Shotokan.

Simon Helberg tiene 42 años. Fuente Instagram @simon_helberg_

