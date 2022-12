The Big Bang Theory: La muerte que provocó el final de la serie en su momento de mayor éxito

The Big Bang Theory es una de las series más exitosas en la historia de la televisión. Por 12 temporadas y hasta 2019, los personajes de la serie enamoraron a sus seguidores y brindaron risas sin fin y muchas alegrías. Pero la serie tuvo que terminar y no fue porque ya no tuvieran material, sino por una razón muy importante que involucra a Jim Parsons, quien interpretaba a Sheldon.

Los creadores de la serie dijeron que fue Jim Parsons el que decidió terminar las grabaciones y ya no participar más. Chuck Lorre y Bill Prad explicaron que el actor que daba vida a Sheldon Cooper decidió que ya no quería seguir haciendo el rol que lo hizo famoso. Pero también informaron que esta decisión la tomó de manera unilateral no la platicó con sus compañeros de set.

Pero mientras grababa la última temporada de la serie, Jim Parsons tuvo que enfrentar una tragedia a puerta cerrada, hablamos de la muerte de su perro. En ese momento tenía ensayos, películas y la grabación de la serie, razón por la que no pudo enfrentar el luto y que lo llevó a decidir retirarse por un momento de la actuación.

La muerte de su perro fue un golpe terrible para Jim Parsons

Cuando se terminó The Big Bang Theory, Jim Parsons tenía 46 años, una edad muy parecida a la de su padre cuando perdió la vida. Esto fue un golpe muy duro en su vida y decidió alejarse de su profesión por un tiempo, para poder encontrarse en la vida.

Desafortunadamente la salida de Sheldon Cooper del rol principal hizo imposible que se siguiera grabando la serie, ya que era el personaje más querido y el que unía a todos los demás.

The Big Bang Theory terminó en 2019

