Fin de Semana Otaku: 5 animes de terror que no te dejarán dormir

A pesar de que ya nos estamos alejando de las fechas de Día de Muertos, y muchas personas empiezan a sentir el ambiente navideño y cantar el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, jamás es tarde para dejarse aterrorizar por el mejor contenido de terror que el anime tiene para ti.

Estamos en la hora perfecta de este domingo de noviembre para decidir desvelarte y ver alguna de estas recomendaciones de anime de terror que no te dejarán dormir. El top de anime que te diré a continuación es solo para valientes y amantes de la adrenalina.

Si quieres disfrutar al máximo estas series de anime de miedo, sugiero verlas en el silencio total y las luces apagadas. Sus géneros van desde el horror psicológico y el misterio, hasta el terror sobrenatural.

Another

La historia se centra en un estudiante recién transferido, quien descubre que su clase tiene una maldición relacionada con la muerte de una estudiante años atrás. Te mantendrás tenso y a la expectativa de qué pasará en los capítulos siguientes, donde se irán desencadenando más y más misterios, sobre todo por el hecho de que el protagonista puede hablar con una extraña chica que aparentemente solamente él puede ver. Su narrativa intrigante y su paleta de colores sombríos destacan en esta serie que puedes encontrar en Crunchyroll.

Mieruko-chan

En esta serie de anime seguirás la vida de una chica de secundaria con la inevitable capacidad de ver espíritus con aspectos desagradables y espeluznantes. La protagonista intentará mantener la cordura y no morir de miedo cada vez que uno de estos seres se aparece en los momentos menos indicados. Pese a que intenta tener una vida normal, los eventos siguientes la obligarán a embarcarse en varias situaciones sobrenaturales, mientras intenta ocultar su habilidad de los demás. Es de destacar que este anime combina de una forma muy efectiva los elementos de horror y de comedia, que se complementan y funcionan de forma excepcional. Puedes disfrutarla en Crunchyroll.

Higurashi no Naku Koro ni

La historia se centra en un grupo de amigos que vive en un pueblo donde ocurren extraños sucesos sobrenaturales. Este grupo experimentará eventos traumáticos y asesinatos violentos que se desencadenarán por conflictos internos. Eventos que se repetirán desde diversas perspectivas, permitiendo al espectador explorar diferentes interpretaciones de lo que está sucediendo, para ir revelando la verdad detrás de la maldición que envuelve a los personajes principales. La locura, la traición y la desconfianza se dejarán ver conforme avanzan los capítulos; disfrutarás esta serie que es elogiada por tratar una narrativa compleja y su capacidad de mantener el suspenso. Puedes verla en Netflix y Crunchyroll.

Shiki

En esta serie de anime las personas comienzan a enfermarse y a morir de forma inexplicable, desde que una misteriosa familia se muda al pueblo. La gente se embarca en una lucha por sobrevivir y descubrir quién es realmente esta familia, en tanto la paranoia crece y se sumergen inevitablemente en el caos. Su atmósfera sombría te mantendrá inquieto, y quedarás sorprendido del verdadero poder que envuelve a esta familia, así como te conmoverán las historias de cada personaje que inspiran sus motivaciones. Podrás disfrutarla en Crunchyroll.

Gakkou Gurashi! o School-Live!

La historia se centra en cuatro chicas estudiantes que viven en una secundaria y se dedican a actividades cotidianas, dando la apariencia de llevar una vida normal, cuando en realidad la escuela está en ruinas y el mundo exterior ha sido devastado por un apocalipsis zombie. La trama se basa en que tres de las chicas intentan mantener una rutina diaria normal cuidadosamente planeada para mantener la cordura de una de las chicas, pero todo cambia cuando ella comienza a sospechar que algo no anda bien. Lo interesante de esta serie es el instinto de supervivencia, el desarrollo complejo de cada uno de los personajes y la dualidad entre la percepción distorsionada de la realidad con el horror y destrucción de la invasión zombie que las espera afuera. Puedes verla en Crunchyroll.

