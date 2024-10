Muere la mamá de Whitney Houston a los 91 años, familia la despide con desgarrador mensaje

La industria musical se vistió de luto por la muerte de Cissy Houston, madre de la cantante Whitney Houston, a los 91 años de edad. La dos veces ganadora del Grammy falleció este lunes 7 de octubre en su casa de Neva Jersey rodeada de su familia, así lo informó su nuera, Pat Houston, quien indicó que la artista estaba en cuidados paliativos a causa del Alzheimer.

"Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia. La mamá Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas, una mujer de profunda fe y convicción, a quien le importaba mucho la familia, su ministerio y la comunidad. Su carrera de más de 70 años en la música y el entretenimiento permanecerá en nuestros corazones”, se lee en el comunicado compartido por Pat Houston en el que resaltó la trayectoria de Cissy Houston.

En 2013 Cissy Houston publicó el libro “Remembering Whitney” en el que habló de las adicciones de su hija que concluyó con su trágica muerte en febrero de 2012. Whitney Houston se ahogó en la tina de un hotel y fueron encontrados rastros de drogas en su cuerpo. En 2015 falleció Bobbi Kristina Brown, nieta de Cissy e hija de Whitney Houston, por el mismo motivo que su mamá: inmersión en agua e intoxicación por drogas, reveló el informe de la autopsia.

Muere la mamá de Whitney Houston a los 91 años. Foto: AP

¿Quién fue Cissy Houston?

Emily Drinkard, como era el hombre de pila de Cissy Houston, nació en Newark, Nueva Jersey en 1933 y comenzó su carrera como parte del grupo “Drinkard Four” del que también era parte su hermana, Anne Drinkard. En 1963 formó el grupo “The Sweet Inspirations” junto a su sobrina Dee Dee Warwick y Doris Troy.

Compartió el escenario con grandes leyendas de la música como Elvis Presley y Aretha Franklin. En 1970 se lanzó como solista y tuvo varios éxitos como “Walk on by Faith”, “Face to face” y “He leadeth to me” que la llevaron a ganar el Grammy a Mejor álbum soul/gospel tradicional.

Cissy Houston estaba en cuidados paliativos por el Alzheimer. Foto: IG @whitneyhouston

