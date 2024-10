Madonna se viste de luto por la muerte de su hermano menor Christopher Ciccione a los 63 años de edad, quien la acompañó como su bailarín, coreógrafo y diseñador de vestuario gran parte de su carrera, sobre todo en los 80 cuando gozó de un arrollador éxito. El artista murió el pasado viernes en su casa de Michigan a causa del cáncer, enfermedad que también cobró la vida de su hermano Anthony, su madrastra y su mamá.

Christopher Ciccone estuvo junto a Madonna gran parte de su carrera y apareció en el videoclip de “Lucky Star”; además, de acuerdo con la agencia AP, fue director artístico de la gira Blond Ambition World Tour y director de la The Girlie Show Tour. También mostró su talento dirigiendo los videos de otros artistas como Dolly Parton y Tony Bennett.

La cercanía que tuvo con la intérprete de “Like a Virgin” no siempre fue positiva, pues en 2008 publicó su autobiografía “Life with My Sister Madonna” en la que revelaba detalles de su complicada relación entre hermanos, los romances de la cantante y secretos de otras estrellas de la industria que estuvieron junto a ella, lo que afectó la amistad que la también modelo tenía con ellos. Pese a ello, se mantuvieron cercanos y también desdeñó algunas casas de su hermana, como la de Nueva York y Los Ángeles.

Muere Christopher Ciccone, hermano menor de Madonna, a los 63 años. Foto: IG @madonna

Madonna da último adiós a su hermano con desgarrador mensaje

Aunque la "Reina del pop" mantuvo los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, su fama no evitó que se filtrarán algunos sobre su infancia y los conflictos que sostenía con su familia. Pese a ello, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con el que dio el último adiós a su hermano menor junto a una serie de fotografías de los momentos que compartieron juntos.

“Fue el ser humano más cercano a mí durante tanto tiempo, es difícil explicar nuestro vínculo. Surgió de la comprensión de que éramos diferentes y que la sociedad nos iba a dar un mal momento por no seguir el status quo. Nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de nuestra infancia (…) ¡Desafiamos a la Iglesia Católica Romana, a la policía, a la mayoría moral y a todas las figuras de autoridad que se interponían en el camino de la libertad artística! Mi hermano estaba a mi lado. Era pintor, poeta y visionario. Lo admiraba. Tenia un gusto impecable y una lengua afilada que a veces usaba contra mí, pero siempre lo perdoné”, escribió la cantante.

Christopher Ciccone murió a causa del cáncer, igual que mamá, madrastra y otro hermano de la cantante. Foto: IG @madonna

Esta no es la única tragedia que ha enfrentado Madonna, pues en septiembre pasado murió Joan Ciccone, madrastra de la cantante, a los 81 años de edad tras perder la lucha contra el cáncer. Además, en febrero de 2023 falleció su hermano Anthony Ciccione a los 66 años en febrero de 2023 por insuficiencia respiratoria y cáncer de garganta.

Sigue leyendo:

Britney Spears sufre quemaduras en el rostro por una explosión en su casa: "Me dolía que me tocaran"

¿Indirecta para Madonna? Zuria Vega se despide de Alberto Guerra con romántico mensaje