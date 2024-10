Britney Spears sufre quemaduras en el rostro por una explosión en su casa: "Me dolía que me tocaran"

Britney Spears sigue generando preocupación entre sus fanáticos, pues desde que logró poner fin a la tutela legal con la que estuvo bajo el control de su padre durante 13 años ha publicado alarmantes videos en redes sociales. Como el más reciente en el que relata detalles de la explosión en su habitación que le provocó quemaduras en el rostro, además de los momentos de pánico y angustia que vivió debido a que todo ocurrió durante la madrugada cuando no podía recibir ayuda inmediata.

La intérprete de “Toxic” compartió un video en su cuenta de Instagram en el que muestra a sus seguidores el estado en el que quedó su cabello por la explosión en su cuarto. La cantante explicó que el incidente ocurrió hace seis meses cuando intentó encender la chimenea, algo que por lo regular hace por ella su personal de seguridad.

“Estaba en mi habitación, encendí el fuego y, de repente, me explotó en la cara. Ya había hecho eso antes, pero esta vez lo tiré todo ahí adentro y, literalmente, me explotó en la cara. Me quemó todas las pestañas y las cejas, ¿ves este flequillo de bebé?”, dijo la cantante al señalar que su rostro parecía estar en llamas.

Indicó que el dolor se prolongó por varias horas y aunque consideró acudir a urgencias, finalmente optó por tomar Tylenol que le ayudó a dormir: “Me dolía tocar el teléfono. Me dolía ponerme hielo en la cara. Me dolía que me tocaran. Esto ocurrió durante unas seis o siete horas. El dolor nunca desapareció. Era tan, tan, tan fuerte (…) Tylenol es como un gran, gran problema para mí. Es como un maldito Vicodin o algo así. Pero tomé tres y finalmente me dormí”.

El incendio que Britney Spears provocó en el gimnasio de su casa

Esta no es la primera vez que la “Princesa del pop” enfrenta riesgos en su casa por un incendio provocado por ella misma, pues en 2020 compartió un video en el que admitió que no había estado durante varios meses en el gimnasio de su casa debido a que le prendió fuego de manera accidental al tener dos velas en aquel sitio.

“Estoy en mi gimnasio ahora mismo, no he estado aquí durante como seis meses porque quemé mi gimnasio. Desafortunadamente. Tenía dos velas y sí, una cosa llevó a la otra, lo quemé. Así que estoy aquí y sólo nos quedan dos piezas de equipo (…) Fue un accidente, pero sí, lo quemé. Pasé por la puerta del gimnasio y llamas”, dijo la cantante y explicó que fue gracias a que se activaron las alarmas que el incidente no empeoró.

Britney Spears sufre quemaduras en el rostro por explosión en su habitación. Foto: IG @britneyspears

