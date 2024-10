¿Briggitte Bozzo tiene el corazón roto? La influencer habría sido traicionada durante su participación en La Casa de los Famosos

Instagram briggi_bozzo

Briggitte Bozzo estaría lanzando indirectas a una persona con la que habría estado saliendo antes de entrar a La Casa de los Famosos pero tras su salida se habría enterado que dicha persona se encuentra en una relación con una exintegrante de Acapulco Shore.

De acuerdo al tiktoker Eddy Nieblas la exparticipante de La Casa de los Famosos mencionó durante su participación en el reality show que se encontraba saliendo con alguien de afuera y que alguien la estaba esperando aunque en ese momento no reveló su identidad.

Foto: Instagram briggi_bozzo

Briggitte Bozzo lanzaría indirectas a Jason Romo

Pero tras su salida del programa donde obtuvo el quinto lugar, comenzó a subir una serie de videos que el influencer califica como unas indirectas para la persona con la que salí e incluso revela el nombre de la persona y asegura que se trataría del actor Jason Romo.

En uno de los videos compartidos por la bella actriz de originaria de Venezuela ella canta la canción "ya sé que fui mucha mejor y no lo viste por p#$%" a lo que uno de los usuarios opina "no lo sé Rick, creo que es para Jason Romo" y la artista le dio like lo que sería la confirmación de que si se trata del actor, además escribió "salí con expectativas de ti y ahora decepcionada pero eso me pasa por...".

Foto: Instagram jason_romo8

En la misma publicación se puede leer "ya te enteraste que anda con Brenda Zambrano", y es que el creador de contenido digital también mostró en el video que Jason Romo y Brenda Zambrano habrían vacacionado juntos además de que comparte fotografías donde ambas celebridades han aparecido juntas e incluso con Wendy Guevara.

Foto: Instagram brendazambranoc

