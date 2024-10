Marie Claire manda una fuerte indirecta a Marcela Mistral en su nuevo video de TikTok: "soy la enemiga imaginaria"

Marie Claire público un video en respuesta a las indirectas de Marcela Mistral TikTok: @marieclaireoficial

El día de ayer la reconocida participante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Marie Claire, publicó un controversial video en su cuenta oficial de TikTok, en donde le mando una fuerte indirecta a la youtuber Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris con quien ha mantenido un intenso pleito a raíz de las acusaciones de la influencer sobre un supuesto interés amoroso en su marido.

En dicho video se puede leer el texto "Yo enterándome que soy la enemiga imaginaria de la que ni topo", en referencia a Marcela Mistral, mientras se puede ver a Marie Claire bailando al ritmo de una canción que repite la tonada " Y me quede así", al mismo tiempo que hace una expresión de sorpresa, a modo de juego.

Marie Claire le dedicó un fuerte mensaje a Marcela Mistral

Foto: TikTok @marieclaireoficial

El video fue lanzado luego de un live realizado por Marie Claire, en donde explotó tras ver las intensas indirectas que Marcela Mistral le estaba mandando a través de los post en su TikTok, mismos en donde se refirió a ella con insultos como "pendej%", por lo que no tuvo reparo en salir a dar un fuerte mensaje durante la transmisión con la intención de dejarle claro a la esposa de Poncho de Nigris que no tiene interés en su marido.

"Déjame en paz, nadie te va a quitar a tu marido, que no me gusta tu marido ni me gustará", expresó Marie Claire durante la transmisión que hizo en sus redes sociales.