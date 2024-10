Marie Claire explota contra Marcela Mistral: “Me puedo conseguir el que me dé la gana”

A más de un año de que terminará la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Marie Claire y Poncho De Nigris siguen siendo tendencia en redes sociales, todo habría comenzado debido a que el conductor regiomontano traicionó a la bella modelo durante el juego y eso habría desencadenado un enfrentamiento entre los dos famosos.

Pero todo revivió cuando al terminar el reality show los cibernautas recordarán cuando el regiomontano dijo que Marie Claire era la integrante que tendría el mejor cuerpo lo que provocó que los seguidores de ambos afirmaran que el famoso tendría un shippeo con la exnovia de José Manuel Figueroa.

Y el tema se volvió a viralizar luego de que Marie Claire acudiera al programa Pinky Promise y dijera que ya se había arreglado todo con Poncho De Nigris que ella no tenía tema con él que incluso él si se escondió cuando la vio una vez pero que después le escribió por Instagram a lo que Nicola Porcella y Wendy Guevara habrían dicho que era por temor a los supuestos celos de Marcela Mistral.

A partir de ahí Marcela Mistral comenzó a subir videos con aparentes indirectas afirmando que se podían acercar a su marido porque era buena onda pero ella no y lo último habría sido en el podcast donde afirmó que ella le hizo preguntas a su esposo fuera de lugar pero Marie Claire no aguanto más y le respondió de forma contundente durante una de sus transmisiones en vivo en su red social y le pidió que la dejará en paz,

"Déjame en paz, nadie te va a quitar a tu marido", enfatizó Marie Claire.

"No ven el monumento que soy, que me puedo conseguir el que me dé la gana", enfatizó Marie Claire. Foto: Instagram marieclaireoficial

La conductora originaria de Venezuela le aclaró que no tiene nada en contra de ella y le dijo que pareciera que da a entender que se vio con su marido con otras intenciones pero que eso no sucedió que sólo hablaron por teléfono y que eso fue antes de ingresar al reality y que lo respeta por ser su marido.

"Si usted no habla con su marido ese no es problema mío", respondió Marie Claire.

Marcela Mistral dijo que Marie Claire no la ha llamado aún Foto: Instagram musamistral

Pero si le pidió que "cuando ustedes estén hablando de sus problemas personales no me menta a mí que yo no tengo nada que ver" e incluso pareciera que respondió al comentario de Marcela Mistral de que no le había llamada para aclarar las cosas y señaló que el problema en su momento fue con Poncho De Nigris no con ella pero también le dijo que si seguía así se haría un problema entre ellas, la artista lo dijo de forma respetuosa pero contundente y con su característico sentido del humor.

"No ven el monumento que soy, que me puedo conseguir el que me dé la gana", enfatizó Marie Claire.

Hasta le dijo que era intensa y le aclaró "por aquí no es" mientras se atacaba de risa y agregó "no voltees para acá", finalmente le pidió que deje de alborotar el avispero.

Poncho De Nigris no ha dado declaraciones al respecto Foto: Instagram ponchodenigris

Poncho De Nigris ha confesado que su esposa es celosa e incluso durante el podcast Ponchendy, Wendy Guevara le preguntó si le habían roto el corazón en el pasado y él dijo que prefería no contestar porque su esposa lo iba a regañar por sacar temas del pasado.

